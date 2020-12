Pusha T a gagné 5,5 millions de dollars de moins que Justin Timberlake pour co-écrire le jingle «  I’m Lovin ‘It’ ‘de McDonald

Quand les gens pensent à Pusha T, ils ne pensent probablement pas à un écrivain de jingle. Le rappeur célèbre a eu plusieurs succès massifs avec Clipse, des projets solo et des longs métrages avec plusieurs des noms les plus en vogue du hip hop.

Cependant, le Histoire d’Adidonle rappeur au clair de lune aide les publicités à créer des chansons pour vendre leurs produits les plus populaires. Ce fut le cas de McDonald’s, qui employa le rappeur pour écrire son désormais célèbre jingle «I’m Lovin ‘It». Cependant, bien qu’il ait fait de la chanson un énorme succès, son interprète, Justin Timberlake, remporte la plupart des récompenses.

« J’aime ça »

Selon une vidéo de Hodges U, la campagne publicitaire, qui est depuis devenue la plus ancienne de l’histoire du géant des hamburgers, a débuté en 2003. La société a commencé avec quelques notes conçues par le géant du jingle Butch Stewart et l’a transmise à Pharrell Williams et Justin Timberlake. Timberlake a pris l’idée et en a fait une chanson pop sans marque avec l’aide de McDonald’s. Il a été présenté, à l’époque, comme une inspiration naturelle.

Cependant, après que les publicités aient suivi leur cours, il est devenu clair que McDonald’s avait sous-estimé leur implication dans l’histoire. Cependant, la personne dont le travail était le plus discret était Pusha T. Selon le rappeur. Il a aidé non seulement à contribuer à la chanson avec un couplet invité, mais aussi à le décoller et à créer le jingle que nous connaissons tous aujourd’hui.

Le rappeur a été payé 500 000 € pour son couplet invité. C’est une bonne partie du changement. Cependant, Timberlake a obtenu 6 millions de dollars après que le rappeur a déclaré qu’il n’avait pas demandé les droits d’édition de la chanson. Cela l’a guidé vers de futurs succès dans l’industrie du jingle commercial.

Pusha T prend les viandes

McDonald’s a contesté cette véracité des affirmations de Pusha T, mais ce n’est pas la première fois que le rappeur participe non plus à un célèbre jingle. McDonald’s n’a jamais déclaré publiquement qu’il était impliqué dans l’écriture de la chanson, mais des personnes telles que le PDG de l’agence de publicité de traduction Steve Stoute ont répété ses affirmations du contraire.

Pusha T a eu un certain retour sur investissement dans les années suivantes. Bien qu’il n’ait pas écrit son prochain jingle avec un jingle en tête, les notes de guitare qui jouent à la fin de chaque publicité d’Arby proviennent de sa chanson «Burial», qu’il a enregistrée avec l’acte britannique EDM, Yogi. Ces riffs ont bien payé le rappeur, car il détient 40% des droits d’édition de la chanson.

Une leçon à tirer

Il est facile de mettre les musiciens sur une même voie, mais l’histoire de Pusha T montre que les coulisses peuvent être plus féroces que tout dans la chanson. Le rappeur a été franc sur ses regrets avec «I’m Lovin ‘It», qu’il prétend maintenant qu’il aurait fait différemment.

« Je veux que les gens sachent parce qu’ils ont besoin de comprendre », a déclaré Pusha, ajoutant un message pour d’autres artistes (au format XXL). » «Gardez vos publications, mec. Ce chèque sera bien, mais ‘I’m Lovin’ It ‘runnin’ for combien de temps maintenant? Qui sait ce que c’était.

Il a toutefois doublé l’impact que cela avait sur la prise de décision future dans sa vie.

«Mais juste pour qu’ils le sachent, le retour est réel», a-t-il déclaré, reconnaissant la manière dont cela a conduit à la prise de décisions futures. «Je possède également 40% de la publicité d’Arby. Alors soyez clair. Quand vous entendez ce grincement de guitare, c’est à moi. 40. »

Pusha T a eu une longue carrière dont la plupart des rappeurs ne pourraient jamais rêver. Il a collaboré et combattu avec plusieurs des plus grands noms du hip-hop et a montré une volonté de faire ce qui doit être fait pour finir au sommet.

Cependant, malgré tous les écueils de sa carrière, sa décision de ne pas prendre plus de crédit pour son travail présumé de McDonald’s montre à quelle vitesse une décision peut vous hanter dès le départ. Heureusement, cet argent d’Arby continue de couler.