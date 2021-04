Purificateurs d’air Xiaomi: ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment

Différentes fonctionnalités et prix, trouvez le purificateur d’air Xiaomi qui correspond le mieux à vos besoins.

L’un des produits les plus populaires du catalogue Xiaomi sont les purificateurs, des appareils utilisés pour nettoyer l’air de la maison des bactéries, des particules de poussière et d’autres éléments pouvant nuire à la santé. Si vous ne connaissez toujours pas ces produits, dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs purificateurs d’air Xiaomi que vous pouvez acheter.

Comme pour ses téléphones portables, le fabricant chinois maintient un rythme constant de développement et de lancement de purificateurs. C’est bon pour le public, ils ont plus de choix, mais cela peut aussi compliquer le choix en prenant en compte les caractéristiques de nombreux modèles. Pour faciliter la recherche, nous allons nous concentrer sur les meilleurs purificateurs d’air Xiaomi.

Meilleurs purificateurs d’air Xiaomi

La taille, le type de filtre, le débit d’air, la présence ou l’absence d’un écran OLED, la puissance et la connexion WiFi sont quelques-uns des principaux caractéristiques que vous devez analyser soigneusement avant de choisir l’un ou l’autre purificateur.

Purificateur d’air Xiaomi Mi 2H

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H

Xiaomi Mi Air Purifer 3C

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro

Purificateur d’air Xiaomi Mi 2H

Mesurant 24 x 24 x 52 centimètres, le purificateur d’air Mi 2H a un petite taille et design élégant cela vous permet de le placer dans n’importe quel coin de la maison comme s’il s’agissait d’un élément décoratif. Il utilise des filtres HEPA divisés en 3 couches qui piège 99,97% des particules inférieures à 0,3 microns et cela vous permettra de respirer un air renouvelé qui sort des quatre côtés de l’appareil.

Il a assez de puissance pour fonctionner dans des pièces de 31 mètres carrés, avec une capacité de 260 mètres cubes par heure de propreté du débit d’air. Cela n’affecte pas beaucoup votre consommation, qui peut être très faible.

De plus, le purificateur d’air Xiaomi Mi dispose d’un mode nuit, d’une surveillance de la qualité de l’air en temps réel et compatibilité avec Google Assistant et Alexa, c’est-à-dire que vous pouvez le contrôler avec votre voix, et également avec l’application Mi Home.

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H

Un modèle plus avancé est le Xiaomi Mi Air Purifier 3H, avec un débit d’air propre de 400 mètres cubes par heure et un filtre HEPA à 3 couches qui retient la plupart des saletés. Ce purificateur d’air Mi 3H est idéal pour chambres entre 28 et 48 mètres cubes. Peu importe si vous l’utilisez pendant que vous êtes dans la pièce, car il émet peu de bruit.

D’autre part, ce purificateur Xiaomi intègre également un écran OLED montrant des données sur vos performances. Bien sûr, vous pouvez le contrôler avec votre mobile depuis l’application Mi Home et connectez-le avec Google Assistant et Alexa pour gérer son fonctionnement avec votre voix.

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3C

Un autre bon purificateur Xiaomi pour garder votre maison sans saleté est le Mi Air Purifer 3C, avec un filtre HEPA à trois couches qui emprisonne 99,97% de la saleté. Il a une débit d’alimentation de 320 mètres cubes par heure et un système de surveillance de la qualité de l’air en temps réel. Ces données, celle de la qualité de l’air, se reflètent dans Affichage OLED de l’appareil, qui informe également sur le taux de nettoyage.

Grâce à Système de circulation tridimensionnel à 360 ° qui équipe ce Mi Air Purifier 3C, le purificateur peut renouveler l’air de la pièce dans laquelle il se trouve en quelques minutes. Il s’agit d’un modèle ultra silencieux, vous pouvez l’utiliser même dans votre chambre sans vous déranger pendant votre sommeil. De plus, il a une faible consommation électrique et ses filtres ont une durée de vie utile de 6 à 12 mois.

Si vous téléchargez l’application Mi Home et associez le purificateur, vous pouvez programmer son on et off lorsque vous n’êtes pas chez vous, activez le mode nuit et connaître la durée de vie du filtre, entre autres options.

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro

Le purificateur d’air le plus avancé de Xiaomi est actuellement le Xiaomi Mi Air Purifier Pro, avec un débit d’air de 500 m3 / h CADR (Clean Air Delivery Rate), c’est-à-dire qu’il peut fonctionner au meilleur niveau chambres jusqu’à 60 mètres carrés. Grâce à son capteur de particules laser et ses filtres HEPA, ce purificateur peut retenir presque 100% de la saleté de l’air qu’il reçoit.

Le Mi Air Purifier Pro comprend également un nouveau système de pressurisation, et ce modèle ne manque pas de Écran OLED qui montre la qualité de l’air de la pièce dans laquelle il se trouve. En fonction de cette qualité, la couleur du cercle d’écran sera rouge, orange ou noir.

Si vous obtenez ce purificateur Xiaomi avancé, vous pouvez tirez le meilleur parti de celui-ci si vous l’associez à l’application Mi Home. Depuis l’application, vous pouvez réguler le fonctionnement du ventilateur, connaître la qualité de l’air en temps réel, planifier un rappel de changer le filtre, et activez les différents modes de fonctionnement, tels que nuit ou automatique.

