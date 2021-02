Purificateurs d’air de tendance de santé: fonction et but des appareils dans le contrôle

Les purificateurs d’air font fureur. De nombreux fabricants bien connus tels que Philips et Miele comptent de plus en plus sur des appareils pour un air intérieur pur. Comment fonctionnent exactement ces purificateurs d’air, dans quelle mesure sont-ils vraiment utiles? Questions que j’ai approfondies.

Comment fonctionnent les purificateurs d’air?

Fondamentalement, les purificateurs d’air fonctionnent toujours sur le même principe simple: un ventilateur aspire l’air ambiant et le dirige dans l’appareil. Là, l’air traverse un ou plusieurs filtres, pour ne sortir qu’après avoir été nettoyé. Jusqu’ici tout va bien. Cependant, comme tous les filtres ne sont pas identiques, différents appareils éliminent les polluants, le pollen et d’autres particules à des degrés différents. Et si l’air ambiant doit être nettoyé en profondeur, une couche filtrante ne suffit généralement pas.

Les purificateurs d’air de Dyson et d’autres fabricants garantissent un air pur – mais comment?

Quelles technologies de filtrage existe-t-il?

De nombreux appareils modernes reposent sur une combinaison de plusieurs filtres. En plus des pré-filtres, qui extraient les particules plus grossières de l’air avant le processus de filtrage proprement dit, les filtres HEPA et à charbon actif sont particulièrement populaires. Que font ces filtres et quelles sont les autres variantes, nous allons les détailler ci-dessous.

Pré-filtre

Comme déjà mentionné, les pré-filtres prennent soin de la saleté « grossière ». Les souris poussiéreuses, les petits insectes et d’autres particules plus grosses sont préalablement retirés du flux d’air. La plupart de ces pré-filtres sont des filtres permanents. Ils n’ont pas besoin d’être remplacés, mais nécessitent parfois un nettoyage par lavage ou aspiration.

Les préfiltres, les filtres HEPA et les filtres à charbon actif sont standard sur la plupart des purificateurs d’air.

filtre HEPA

Grâce à plusieurs couches, ces filtres offrent une très grande surface filtrante dans un petit espace. En raison du fouillis chaotique dans le réseau de fibres à mailles serrées du filtre HEPA, les plus petites particules d’une taille de seulement 0,1 à 0,3 micromètre peuvent être capturées. Les filtres, également connus sous le nom de filtres à poussières fines, extraient entre 99,95 et 99,995% des impuretés de l’air. Selon Digital Trends, cependant, le filtre HEPA ne peut pas capturer ni détruire les virus. Ils sont nettement plus petits que les bactéries et ne peuvent donc pas être filtrés hors de l’air.

Cependant, afin de maintenir les performances du filtre, les filtres HEPA doivent être remplacés après un certain temps. De plus en plus de fabricants utilisent désormais des filtres HEPA lavables, mais leur durée de vie est également limitée.

Filtre à charbon actif

Les filtres à charbon actif font également généralement partie de l’équipement standard des purificateurs d’air. Grâce à sa structure hautement poreuse, le charbon actif a une très grande surface intérieure et lie les polluants, les métaux lourds et les gaz de l’air. Le charbon actif peut même filtrer l’ozone et le chlore, et il élimine également les odeurs de l’air ambiant. Comme le charbon actif est épuisé pendant le processus de filtrage, les filtres doivent être remplacés après un certain temps.

lumière UV

Les purificateurs d’air utilisent souvent la lumière UV pour lutter contre les bactéries présentes dans l’air ambiant. En effet, on utilise un rayonnement UV-C dont la longueur d’onde a un effet particulièrement germicide. Normalement, le rayonnement UV ne s’échappe pas de l’appareil, de sorte qu’il est sûr à utiliser. Cependant, le traitement UV ne suffit pas à purifier à lui seul l’air ambiant. Pour cette raison, les purificateurs d’air utilisent généralement une technologie de filtre combinée composée de filtres HEPA et de charbon actif et de lumière UV.

Ionisation

Si un purificateur d’air utilise l’ionisation pour éliminer les polluants, l’air circulant à travers l’appareil est chargé négativement. La réaction chimique garantit que les polluants et les particules s’agglutinent et coulent au fond. Certains appareils reposent également sur une plaque métallique chargée positivement qui attire les particules négatives. En utilisant un ioniseur dans les purificateurs d’air, ce sont principalement la poussière, le pollen et les spores qui peuvent être éliminés de l’air ambiant.

Un autre avantage est qu’un ioniseur n’est pas épuisé. Le récipient de collecte ou la plaque d’interception doit être nettoyé de temps en temps, mais par la suite, les performances sont à nouveau pleinement disponibles.

Un purificateur d’air avec ioniseur charge négativement l’air ambiant afin de lier les polluants.

Les ioniseurs ont cependant un inconvénient: comme la charge négative de l’air implique souvent l’utilisation d’une tension électrique élevée, de l’ozone peut être généré. À une concentration trop élevée, le gaz hautement réactif est un danger pour la santé à long terme et peut entraîner des problèmes respiratoires, des maux de tête et d’autres symptômes. En combinaison avec la fumée de cigarette, des substances encore plus nocives peuvent apparaître.

Si vous souhaitez utiliser un purificateur d’air avec un ioniseur, vous devez donc vous assurer que l’appareil ne libère pas ou seulement le moins d’ozone possible. Si des personnes allergiques ou asthmatiques vivent dans la maison, vous ne devez pas du tout utiliser de purificateurs d’air avec ioniseurs.

ozone

Malgré les effets néfastes sur la santé mentionnés ci-dessus, l’ozone est délibérément utilisé dans certains purificateurs d’air. Le gaz hautement réactif est censé mettre fin aux composés organiques volatils et aux odeurs. Les soi-disant générateurs d’ozone sont également présentés comme des remèdes miracles contre la moisissure et la fumée de cigarette. Cependant, les experts mettent expressément en garde contre de tels appareils du côté des pneumologues sur Internet.

Si l’utilisation d’un générateur d’ozone ne peut être évitée dans une pièce en raison de la croissance de moisissures, par exemple, des experts tels que Luftbewusst recommandent de n’utiliser les appareils que lorsque personne ne se trouve dans la pièce. De plus, vous ne devez rentrer dans la pièce que lorsque l’ozone est complètement décomposé. Cela prend environ 24 heures. Une ventilation complète élimine ensuite l’ozone restant de l’air ambiant.

Inconvénient: filtres onéreux faciles à changer

Pour être efficaces, les purificateurs d’air utilisent une combinaison de différentes méthodes de filtrage. Le résultat est souvent convaincant. Cependant, puisque les filtres HEPA et à charbon actif sont des consommables, un changement de filtre sera tôt ou tard nécessaire. Même si les appareils annoncent avec des « filtres permanents » lavables, la durée de vie des filtres n’est pas illimitée.

Les prix des filtres spin-on fluctuent, ce qui peut entraîner des coûts de suivi comparativement élevés. De plus, il y a des déchets même si les filtres ne sont pas trop gros. Les filtres en céramique sont une approche adoptée par des fournisseurs comme Atellani. Comme ceux-ci peuvent être lavés indéfiniment, il n’est pas nécessaire de changer complètement le filtre.

La grande question: les purificateurs d’air ont-ils vraiment un sens?

Une technologie sophistiquée est utilisée dans les purificateurs d’air, généralement plusieurs étages de filtre sont destinés à garantir que près de 100 pour cent de toutes les impuretés sont éliminées de l’air. Mais l’achat de tels appareils a-t-il vraiment un sens? Après tout, nous pouvons ouvrir les fenêtres et les aérer vigoureusement plusieurs fois par jour, comme recommandé par l’Agence fédérale de l’environnement de son côté.

Bien que la ventilation soit le moyen le plus simple d’obtenir de l’air frais, il ne suffit pas toujours d’éliminer tous les polluants de l’air ambiant. Les purificateurs d’air peuvent être un ajout utile ici. Mais il est également important de trouver la cause de la contamination et, si possible, de l’éliminer.

Bien sûr, la ventilation fournit également de l’air frais dans la maison, mais il faut parfois un peu plus …

De plus en plus qu’une simple purification de l’air

Il n’est pas facile de déterminer exactement ce qui cause le mauvais air dans votre maison. De nombreux fabricants de purificateurs d’air modernes l’ont reconnu. Certains appareils Philips ou Dyson, par exemple, vous tiennent également informé de la qualité de l’air et du type de pollution via une application. Les purificateurs d’air intelligents vous fournissent un air plus pur et en même temps vous aident à découvrir la cause de la pollution.

De plus, de plus en plus de purificateurs d’air arrivent sur le marché qui font plus que purifier l’air ambiant. Par exemple, ils fonctionnent également comme un ventilateur ou une climatisation. Le Dyson Pure Cool Me est un tel appareil, d’autres fabricants bien connus suivront certainement. L’avenir des purificateurs d’air reste passionnant.