Purificateur IKEA FÖRNUFTIG, analyse: respirer un air plus pur n’est pas en contradiction avec une esthétique soignée

Le secteur des purificateurs d’air est actuel et sur le marché nous trouvons des propositions d’un bon nombre de marques. Entreprises auxquelles s’est jointe la multinationale suédoise de la décoration et de la maison IKEA, qui a déjà en vente votre propre purificateur d’air sous le nom presque imprononçable de FÖRNUFTIG.

Le modèle IKEA, déjà présent sur le web et dans les magasins de l’entreprise, est un purificateur d’air de gamme économique (Son prix est d’environ 59 euros). Un modèle que j’ai maintenant eu l’occasion de tester et de vérifier ainsi son fonctionnement et de connaître ses performances.





Design simple et élégant

La première chose qui retient l’attention de ce modèle est la propreté de ses lignes. Une simplicité que nous verrons plus loin se transmet également à l’utilisation et aux étapes nécessaires pour changer les filtres, clé dans ce type d’appareil. Un appareil qui est disponible en deux couleurs, noir ou blanc, un changement chromatique qui affecte la coque arrière, car l’avant sera toujours le même, avec un tissu en polyester dans une finition grisâtre.

Les lignes sont épurées et le purificateur nous pouvons le placer à la fois debout et suspendu au mur, et en position verticale ou horizontale. Pour le premier cas, au moyen d’une combinaison de pieds en plastique et en métal que nous devons assembler et monter dans un processus qui ne nous prend que quelques secondes. En ce sens, la poignée en tissu qu’il intègre est la clé pour faciliter le transport. Pour le montage sur le mur, quelque chose que je n’ai pas essayé, ils incluent un gabarit pour nous permettre de faire plus facilement les trous correspondants.

En ce sens et comme appréciation personnelle, je pense qu’on gagne sur le mur car ce n’est pas un espace occupé sur le sol, mais vu l’épaisseur qu’il présente (Ce n’est pas trop fin) Je ne finis pas de le voir comme un élément qui s’intègre dans la décoration de la maison.

Purificateur FÖRNUFTIG Dimensions 461 x 310 x 109 mm Poids 2,66 kg Consommation 1,5 W de puissance 1 6,5 W de puissance 2 16 W de puissance 3 Niveau sonore 28 dB (A) en puissance 1 49 dB (A) en puissance 2 60 dB (A) en puissance 3 Filtres Filtre Hepa et charbon

Purificateur d’air IKEA FÖRNUFTIG

En ce qui concerne l’utilisation, IKEA FÖRNUFTIG ne cache aucun secret. Il a un sélecteur pour choisir entre trois puissances différentes, un indicateur qui nous alerte lorsque nous devons changer le filtre et un bouton caché sous le couvercle sur lequel nous devons appuyer à chaque fois que nous changeons les filtres à réinitialiser, afin que vous puissiez compter correctement le temps d’utilisation.

Un aspect clé de ce type d’appareil est le bruit qu’il génère et ici on tombe sur trois niveaux sonores en fonction de la puissance choisie. J’ai mesuré les trois avec une application sur le téléphone, en le plaçant à environ 15 centimètres dans la zone supérieure et ce sont les décibels avec chacune des trois puissances.

Et comme les chiffres sont froids, je veux commenter mon appréciation personnelle. Avec le niveau minimum, l’appareil est à peine entendu, même dans une pièce où nous n’avons aucun bruit au-delà de celui qui peut provenir de voisins proches.

Selon le fabricant, au niveau de vitesse trois, le taux d’émission de particules dans l’air libre (valeur CADR) est de 130 m3 / h.

Cela change avec le niveau deux, mais surtout avec le niveau trois, où le niveau sonore est plus élevé, bien qu’il soit entendu que le plus grand débit d’air pur libéré dans l’air il est idéal pour les environnements plus chargés et avec plus de personnes ou des espaces plus grands, et dans ce cas, le bruit peut passer un peu plus inaperçu. A puissance maximale, dans le salon d’une maison et avec un bruit ambiant normal, il est parfaitement audible à environ trois mètres sans être une nuisance.

Les filtres

Le purificateur d’air génère un air plus sain grâce à la présence de deux filtres. Ceux-ci sont chargés de filtrer les gaz et les particules, certains produits chimiques, le pollen, la poussière, certains polluants ou les mêmes odeurs. Il intègre deux filtres: l’un d’eux est un filtre Hepa 12, chargé de nettoyer les particules en suspension dans l’environnement. L’autre est un filtre à charbon qui est chargé de séparer les molécules nocives présentes dans l’environnement du reste des gaz.

Pour changer les filtres, il suffit de tirer la languette à l’avant et de retirer la housse en tissu. Les deux filtres sont laissés en l’air: d’abord on retrouve le filtre Hepa et après l’avoir enlevé, nous voyons le filtre de carbone. Après cela, le système de ventilation et de réception d’air qui est ensuite expulsé, déjà propre, à travers la zone en pente supérieure du purificateur.

Changer les filtres est aussi simple que de les supprimer (nous utilisons la petite languette en tissu en bas) et retirez-les avec une pression minimale, la même pression dont nous avons besoin pour les remettre. Celles-ci doivent aller dans le même ordre ou du moins c’est celui que j’ai suivi, en fonction des instructions.

Et très important, une fois qu’un nouveau filtre est en place, il faut appuyer sur le bouton pour « réinitialiser » le système et qu’il remet le compteur à zéro afin que le temps d’utilisation de chaque filtre puisse être réglé.

L’avis de 45secondes.fr Smart Home

En général, l’impression a été positive. Le design de l’appareil est attrayant et n’entre pas en conflit avec la décoration de la maison, bien que sur le mur comme peinture je ne finis pas de le voir. En ce sens, il suit la ligne des autres produits lancés par IKEA.

En ce qui concerne l’opération, je dois dire que c’est convient à tous les types d’utilisateurs, y compris ceux qui ne veulent pas de complications et avoir à faire face à des configurations complexes. Ici, c’est presque plug and play.

Dans mon cas et en raison de la taille de la pièce et des quelques personnes qui étaient à la maison, Je l’ai presque toujours utilisé au premier niveau de puissance, donc le niveau sonore était presque imperceptible. Quand j’ai dû monter au niveau deux, avec la télévision allumée, j’ai à peine remarqué le son non plus et seulement au niveau trois, déjà avec le bruit ambiant, s’il peut être perçu, mais avec la télévision allumée, les interférences possibles des voix ont été masqués sans problème majeur.

Selon le qualité de l’air résultante Je ne peux pas me prononcer sur le nettoyage de celui-ci, car je n’ai pas de compteur à la maison qui puisse donner des chiffres pour voir la différence entre avant et après que le purificateur commence à fonctionner.