Purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic lancé en Inde au prix de 61900 Rs: tout ce que vous devez savoir

Dyson a lancé un nouveau purificateur d’air et réchauffeur Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic en Inde. Le purificateur d’air est au prix de Rs 61 900 et est disponible sur le site Web de Dyson India, sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon, Flipkart et dans certains magasins Croma. Dyson affirme que le purificateur d’air peut détruire le formaldéhyde en continu au niveau moléculaire en transformant un gaz potentiellement nocif en petites quantités d’eau et de dioxyde de carbone.

Le dernier Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic détecte automatiquement la pollution de l’air intérieur et active la machine pour purifier dans toute la pièce, capturant 99,95% des particules ultrafines et détruisant le formaldéhyde en continu.

Il dispose d’un écran LCD (affichage à cristaux liquides) qui montre les particules et les gaz détectés par la machine, en temps réel.

Le purificateur d’air est équipé de filtres HEPA en verre H-13 scellés sous vide et de filtres à charbon actif qui augmentent l’efficacité d’absorption, éliminent les odeurs, les fumées à l’intérieur de la maison et les gaz, y compris le dioxyde d’azote et le benzène.

Le contrôle de la chaleur par thermostat permet à la machine de maintenir automatiquement la pièce à la température cible. La fonction de chauffage passe en mode veille une fois la cible atteinte. Il se rallume dès qu’il détecte une baisse de température.

Le purificateur d’air Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic, conçu pour fonctionner dans de vraies maisons, est équipé d’une technologie de multiplicateur d’air et d’une oscillation de 350 degrés. Il projette 290 litres d’air purifié par seconde dans chaque recoin de la pièce.

Pour éviter l’effet de refroidissement pendant les mois d’hiver, la machine dispose d’un mode de flux d’air diffus qui peut être utilisé pour purifier l’air sans souffler d’air frais sur vous.

L’application Dyson Link peut être téléchargée sur votre téléphone iOS et Android et vous pouvez suivre la pollution intérieure et extérieure, la température, l’humidité ainsi que contrôler la machine et vérifier le nombre d’heures de vie du filtre.

Les machines Dyson Pure Hot + Cool Cryptomic bénéficient d’une garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre. Le purificateur d’air est compatible Alexa et il est également certifié anti-asthme et anti-allergique.

Il y a une minuterie de sommeil qui peut être préréglée de 30 minutes à 8 heures. La machine surveille et purifie également en mode nuit en utilisant son réglage silencieux, avec un affichage atténué.

