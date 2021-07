Puri Jagannath Rath Yatra 2021 : Salutations et messages à partager sur WhatsApp

12 juil. 2021 17:28:01 IST

Jagannath Rath Yatra, la fête hindoue dédiée à Lord Jagannath est célébrée depuis des siècles à Puri, Odisha. Il tombe pendant le mois Shukla Paksha du mois d’Ashada (juin-juillet) chaque année. Considéré comme le plus ancien festival de chars au monde, le yatra commence aujourd’hui, 12 juillet au milieu de la pandémie de coronavirus. Cette année, le yatra aurait lieu exclusivement autour de Puri dans un petit rayon, conformément à la décision de la Cour suprême.

Le Rath Yatra a été interdit dans tout l’État d’Odisha par le SC en raison de la troisième vague attendue et de l’augmentation des cas de la forme Delta Plus de COVID-19. Cette année, la yatra se déroule sans la participation des fidèles.

Puri Jagannath Rath Yatra : histoire et signification

Le temple de Jagannath a une grande importance religieuse et fait partie des quatre pèlerinages les plus importants de l’hindouisme. Au 12ème siècle, le roi Chodagan Dev a érigé le temple actuel dans le style Kalinga.

Au sanctuaire de Jagannath Puri, Shri Jagannathji, Subhadraji et Balabhadraji sont vénérés et ils montent dans des chars séparés pendant le Rath Yatra jusqu’à la résidence de leur tante, le temple Gundicha. Après une visite de huit jours, ils retournent au temple de Puri. Pour les non avertis, la distance entre le temple de Jagannath et le temple de Gundicha est d’environ trois kilomètres.

Puri Jagannath Rath Yatra 2021 : Souhaits et salutations

Alors que le Rath Yatra de Lord Jagannath à Puri commence aujourd’hui, consultez ci-dessous quelques messages et salutations à partager avec votre famille et vos amis en ce jour spécial :

1. Joyeux Jagannath Rath Yatra ! Que Lord Jagannath vous bénisse de bonheur et de prospérité

2. Jai Baba Jagannath ! Célébrons la gloire de Lord Jagannath pour détruire le mal de la face de la terre… Joyeux Jagannath Rath Yatra

3. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce Rath Yatra 2019. Puissiez-vous, vous et votre famille, rester heureux et rassembler suffisamment de force pour combattre tous les maux de ce monde

4. Le festival séculaire des chars célèbre une journée de fraternité universelle, d’amour, de compassion et d’unité pour honorer le Seigneur Jagannath, le Seigneur de l’univers. Joyeux Rath Yatra à tous les abonnés

5. Que Lord Jagannath apporte les meilleures couleurs de succès, de prospérité et de bonheur dans votre vie. Je vous souhaite à vous et à votre famille de bénir Rath Yatra !

6. Avec les bénédictions du Seigneur Jagannath, puisse notre pays atteindre de nouveaux sommets de croissance. Que chaque Indien soit heureux et prospère. Jai Jagannath !

7. Que Lord Jagannath vous bénisse en abondance et vous comble de la vertu de la vérité. Bon Rath Yatra à tous

8. Que Mahaprabhu Jagannath vous bénisse, vous et votre famille, de joie et de bonheur en cette sainte occasion de Rath Yatra

9. Souhaitant à vos amis et à votre famille un très joyeux Rath Yatra – le beau festival coloré des chars. Profitez des célébrations

10. Célébrons le jour de gloire de Lord Jagannath. Joyeux Jagannath Rath Yatra 2019 !

-11. Célébrons la gloire de

Seigneur Jagannath,

Pour détruire le mal du

Visage De La Terre.

Joyeux Jagannath Ratha Yatra 2021 !

12. Jab Jab Hove Dharm Ki Hani

Tab Tab Avtaar Leve Bhagwan

Kar Deve Mardan Papiyo Ka

Mukti Deve Hum Prithvi Vasiyon Ko

Bolo Jagannath Prabhu Ki Jai

Joyeux Ratha Yatra !

.

