Purgatoire ou illusion ? Quel est exactement le Borderland de la série « Alice in Borderland »

« Alice in Borderland » a créé sa saison 2 sur Netflix avec plus de surprises et de révélations du monde fictif particulier. La série, basée sur le manga homonyme de Haro Aso, a atteint 16 chapitres et c’est ce que l’on sait d’une possible saison 3. Dans les épisodes récents, il y avait plus d’indices de ce que serait vraiment la frontière et ici nous vous donnons plus de détails sur cette réalité inquiétante.

La deuxième étape de programme de télévision a eu plusieurs confrontations difficiles pour ses protagonistes. Arisu, Kuina, Usagi et Chishiya ont de nouveau risqué leur vie pour terminer la compétition contre les cartes faciales : les Roi de pique, roi de trèfle et reine de cœur.

L’une des surprises du spectacle a été la découverte que le feux d’artifice en réalité c’était une météorite qui a provoqué une impressionnante explosion qui a dévasté tokyo.

Cependant, tout est en questionnement permanent pour la fragilité de la perception de Borderland et des jeux macabres que les joueurs et les survivants ultérieurs ont dû se débarrasser du souvenir de cette expérience. Bien que certains soupçonnent subtilement que tout s’est réellement passé. Pour cette raison, beaucoup se sont demandé qu’est-ce que la frontière exactement. Ça existe? Est-ce une réalité virtuelle ?

QU’EST-CE QUE LA FRONTIÈRE ?

La saison 2 de « Alice aux frontières » Cela n’explique pas exactement ce qu’est Borderland, mais cela laisse des marques aux téléspectateurs pour remplir le sens de ce lieu obsédant. La série Netflix donne déjà un détail clé dans le nomqui fait allusion à un lieu frontalier entre deux territoires, c’est pourquoi beaucoup ont pensé qu’il s’agissait du purgatoire, un espace entre la vie et la mort.

Un autre avantage est le fait que les joueurs reviennent sains et saufs alors qu’ils sont sur le point de mourir dans la compétition. Ou qu’ils décident de retourner à la « vraie vie » sans autre souvenir de ce qui s’est passé dans un autre Tokyo. Leur corps n’a-t-il pas souffert ? Comment ont-ils récupéré facilement? Tout ce qui a été vu dans les deux saisons s’est-il vraiment produit?

Cela ouvre la possibilité que C’est une réalité virtuelleun espace qui fait croire aux participants que c’est quelque chose qui peut définitivement les tuer. La reine de cœur joue sur ces chances en essayant de battre Arisu.lui disant que Borderland est exactement une intelligence virtuelle de haute technologie et que tout le monde est connecté à partir d’une machine de réalité virtuelle, car ils se sont ennuyés à l’avenir.

balayez aussi ça les extraterrestres sont derrière les jeux pour expérimenter sur les humains. Le dénouement de l’émission oriente le regard du spectateur vers l’idée que la reine de cœur ment pour battre Arisu, mais force est de constater que les signaux sont placés narrativement en vain.

Le origine de la frontière, comme les mystères du « Gantz » d’Oku Hiroya, a été laissé à la spéculation publique. Et c’est peut-être la meilleure option pour vous La série Netflix continue de tenir ses abonnés à l’affût des théories et des ambiguïtéssans tomber dans la facilité d’une réponse définitive qui brise la magie de l’inconnu.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « ALICE IN BORDERLAND »

QUI MEURT DANS « ALICE IN BORDERLAND 2 » ?

Kuina, Ann et Akane sont grièvement blessées. par le roi de pique, mais ils parviennent à survivre et à retourner dans le monde réel malgré ce qu’ils ont subi à la fin de la saison 2 d' »Alice in Borderland ». Aguni demande également de retourner dans le monde réelmais sa survie est un mystère car il a été laissé dans le coma à la fin des nouveaux épisodes de la série Netflix.

COMMENT VOIR « ALICE IN BORDERLAND 2″ ?

La saison 2 de « Alice aux frontières » est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 22 décembre. Pour voir la série complète en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND »

Épisode 1 . Arisu, Usagi, Kuina et Chishiya sont au croisement de Shibuya depuis plus d’une heure en attendant le départ de la prochaine étape, mais rien ne semble se passer.

. Arisu, Usagi, Kuina et Chishiya sont au croisement de Shibuya depuis plus d’une heure en attendant le départ de la prochaine étape, mais rien ne semble se passer. épisode 2 . Maintenant que le roi de trèfle a été révélé dans toute sa splendeur, le jeu commence enfin. À la surprise d’Arisu, les choses se passent plutôt bien.

. Maintenant que le roi de trèfle a été révélé dans toute sa splendeur, le jeu commence enfin. À la surprise d’Arisu, les choses se passent plutôt bien. Épisode 3 . A quelques minutes de la fin du match, les résultats de chaque équipe ne semblent pas changer. Arisu s’approche de Kyuma pour lui serrer la main.

. A quelques minutes de la fin du match, les résultats de chaque équipe ne semblent pas changer. Arisu s’approche de Kyuma pour lui serrer la main. Épisode 4 . Il reste peu de joueurs et Chishiya est le seul sans partenaire. Le prochain tour pourrait être le dernier du match.

. Il reste peu de joueurs et Chishiya est le seul sans partenaire. Le prochain tour pourrait être le dernier du match. Épisode 5 . Aguni n’a qu’un seul objectif en tête : trouver et tuer le roi des épées. Arisu et un étudiant déterminé nommé Akane Heiya le rejoignent.

. Aguni n’a qu’un seul objectif en tête : trouver et tuer le roi des épées. Arisu et un étudiant déterminé nommé Akane Heiya le rejoignent. Épisode 6 . Usagi devra convaincre les joueurs cyniques de l’équipe de Queen pour changer d’avis. À la Cour suprême, Chishiya rencontre le roi des diamants.

. Usagi devra convaincre les joueurs cyniques de l’équipe de Queen pour changer d’avis. À la Cour suprême, Chishiya rencontre le roi des diamants. Épisode 7 . Au milieu d’un croisement envahi par Shibuya, Niragi défie Arisu et Chishiya dans un match mortel. Mais alors, le roi des épées apparaît.

. Au milieu d’un croisement envahi par Shibuya, Niragi défie Arisu et Chishiya dans un match mortel. Mais alors, le roi des épées apparaît. Épisode 8. Dans le dernier match, les concurrents doivent survivre à trois tours de croquet. Mais avant qu’ils ne puissent avancer, la reine les invite à prendre le thé.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 D’ALICE IN BORDERLAND ?

Pendant ce temps, Chishiya doit passer un test de confiance. Le jeu qui semblait au début durer longtemps se termine plus tôt que prévu en raison des mensonges des participants. À la fin, Chishiya et deux autres joueurs survivent après avoir démasqué le valet de cœur.

Après avoir vaincu le roi des trèfles, le groupe du protagoniste de «Alice au pays des frontières» décide de se séparer. Arisu essaie de suivre le côté d’Usagi, mais une attaque du roi des épées les divise. Le premier est secouru par Aguni et ensemble, ils entreprennent de trouver et de tuer celui qui est après eux. PLUS D’INFORMATIONS ICI.

« ALICE IN BORDERLAND », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série japonaise, mais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est possible que les aventures d’Arisu et des autres joueurs se poursuivent dans une nouvelle fournée d’épisodes.

De plus, étant donné que la fiction est basée sur un manga qui compte 18 volumes et 87 chapitres, il y a suffisamment de matériel original disponible pour une autre saison. Alors qu’adviendra-t-il des survivants dans un troisième volet de la série réalisée par Shinsuke Sato ? PLUS DE DÉTAILS ICI

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ALICE IN BORDERLAND 3 »

Kento Yamazaki dans le rôle de Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya dans le rôle de Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami dans le rôle de Shuntaro Chishiya

Ayaka Miyoshi dans le rôle d’Ann Rizuna

Dori Sakurada comme Suguru Niragi

Aya Asahina comme Hikari Kuina

Shô Aoyagi dans le rôle d’Aguni Morizono

Riisa Naka dans le rôle de Mira Kano

Yuri Tsunematsu comme Heiya

Hayato Isomura en tant que groupe

Katsuya Maiguma comme Yaba

FICHE TECHNIQUE « ALICE IN BORDERLAND »