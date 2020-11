Pure Computing: Comment obtenir un accès complet à Linux et aux outils de programmation sur un Chromebook

Les Chromebooks sont des équipes avec de nombreux atouts dans leurs manches. La première impression que l’on en a est qu’il s’agit d’ordinateurs modestes en configuration et en performances, mais la réalité est différente une fois que nous entrons dans leurs utilisations avancées.

À mesure qu’ils arrivent, les Chromebooks offrent des fonctionnalités simples, intuitives et «silencieuses»: nous accédons aux applications Web via le Chrome Web Store et aux applications Android via l’Android Store. Tout à l’intérieur options d’utilisation officielles et sûres, sans trop de place pour l’improvisation.

La face cachée des Chromebooks: bricoler à volonté

Cependant, les Chromebooks ont également un autre côté pour l’utilisateur moins docile et Ils permettent des “gadgets” à un niveau avancé, amusant et utile. Ainsi, bien que ce soit encore assez “officiel”, il est possible d’accéder à Linux sans crainte.

Une étape précédente recommandée sera d’installer la version de Chrome OS dans le canal dev (dev de développeur). Les versions de Chrome OS se répartissent en trois canaux de distribution: stable, bêta et développeur (dev). Ce dernier admet un niveau plus profond de «gadget», bien que ce soit celui qui offre le moins de stabilité par rapport à d’éventuels crashs de l’équipement.

Depuis la version stable, vous pouvez accéder à la version bêta et à la développeur sans supprimer l’équipe, mais pour revenir à la version stable il faudra effectuer un Powerwash, ce qui signifie effacer tout le contenu de l’ordinateur.

Dans les versions stable et beta, il y a aussi des possibilités d’aller plus loin, bien sûr, mais dans le développeur Nous pouvons faire le saut vers des options plus puissantes et un accès complet au Chromebook, comme nous le verrons plus tard. Pour l’instant, disons que Chrome OS a intégré Linux Debian version 10 ou mec.

Pour accéder à Linux sur Chromebook, vous devez vous rendre dans la section correspondante dans la configuration du système. Vous pouvez définir la taille du lecteur de disque que Linux utilisera, lui donner des autorisations pour accéder à des éléments tels que le microphone … Notez que Linux sur un Chromebook s’installe dans un conteneur, nous allons donc utiliser en pratique un environnement qui, pour simplifier, on pourrait dire qu’il est virtualisé sur Chrome OS.

Nous devrons accéder à Linux via la console de commande, ce qui peut être un peu effrayant, car nous n’aurons guère plus qu’un simple écran noir avec un rapide. Mais ne vous y trompez pas: cette console de commande est la porte d’un monde de possibilités pour tirer le meilleur parti de notre Chromebook.

Obtenez un programme d’installation de package

Une bonne idée, tout d’abord, est d’installer sur Linux un programme d’installation de package comme Synaptique, qui agit essentiellement comme un magasin d’applications dans la version Linux. Nous utiliserons la commande “sudo apt-get install nom_package” (toujours sans guillemets).

Dans ce cas, ce sera “sudo apt-get install synaptic”, et nous confirmons l’installation. Après un certain temps, nous pouvons écrire dans la console “synaptic” pour le lancer.

De même, en utilisant “apt-get”, nous pouvons obtenir un nombre infini de programmes. Nous devrons savoir quel package nous voulons, oui. Une autre façon d’accéder aux programmes Linux sera de télécharger des paquets .deb et d’utiliser des applications comme gdebi, qui est installé avec “sudo apt-get install gdebi” pour, à son tour, charger les paquets .deb.

Avec l’installateur du package, nous pouvons effectuer des recherches thématiques par types d’applications et, via les packages .deb, installez de nombreux autres programmes. Nous entrons ici sur le territoire de Comanche, avec une infinité d’applications et de thèmes possibles que nous pouvons traiter avec le Chromebook.

Il est possible de faire pratiquement tout ce qu’une machine Debian Linux permet. La limitation sera dans le matériel de notre Chromebook. Étant des programmes qui fonctionnent avec des ressources locales, le meilleur processeur, plus de mémoire ou plus de stockage que nous avons, meilleurs seront les programmes installés.

Utilisez l’environnement de développement de votre choix

Une fois sur Linux, nous aurons à notre disposition des outils issus de domaines d’application infinis. Si la programmation est votre truc, un Chromebook de milieu de gamme, avec 64 ou 128 Go de stockage et un processeur Core i3 ou Core i5 sera un couteau suisse d’apprentissage.

Il y a de la place pour des environnements de développement tels que Visual Studio Code, ainsi que d’autres pour fonctionner sur Python, tels que Miniconda. Nous avons également Android Studio pour développer des applications mobiles, bien sûr. Nous pouvons également nous familiariser avec la puissante ligne de commande Linux et utiliser jGRASP pour le développement Java.

Si nous voulons développer du code dans le contexte de l’informatique quantique, nous pouvons utiliser Miniconda, créer un environnement de développement Python et installer le package Qiskit, avec lequel commencer à écrire des applications basées sur l’informatique quantique et même les tester sur de vrais ordinateurs quantiques IBM. Vous avez plus d’informations ici.

Le développement d’applications pour Android avec l’environnement de programmation facilement installable sur les ordinateurs Chromebook via Linux est particulièrement intéressant. En outre, nous pouvons tester nos applications sur l’émulateur ou sur le Chromebook lui-même. Cependant, pour pouvoir installer les fichiers .apk, nous devrons aller plus loin.

Comment installer des applications Android qui ne sont pas sur Google Play

Les ordinateurs Chromebook, comme nous l’avons dit au début, sont conçus pour une utilisation simple, sûre et optimale. L’un des moyens de maximiser votre sécurité est de limiter l’installation d’applications qui ne sont pas correctement «approuvées».

Dans le composant WebPart, la gestion des extensions elle-même assure ce point. Mais, sur Android, le moyen de le faire est d’empêcher l’installation d’applications qui ne proviennent pas de Google Play, telles que .apk.

Maintenant bien, nous pouvons activer un mode de fonctionnement spécial sur les Chromebooks qui saute ces obstacles. Il faut garder à l’esprit que nous entrerons dans un mode d’utilisation non sécurisé: en installant des applications non vérifiées, nous laissons l’ordinateur exposé à des risques qui n’existent pas en mode conventionnel.

En plus d’être sur le canal de développement de Chrome OS, nous devrons activer le ‘Mode développeur’ dans Chromebook. Dans les premières équipes, nous avons eu un commutateur physique pour cela, mais dans les versions actuelles, c’est une option dans le «Mode de récupération».

Pour entrer dans ce mode, nous devons éteindre l’ordinateur et appuyer sur Echap + Actualiser puis sur le bouton d’alimentation. Nous entrerons dans le mode «Récupération». Ensuite, nous appuierons sur Ctrl + D pour accéder au menu d’activation du mode ‘Développeur’, qui va effacer l’équipe. C’est un processus un peu long et, dans celui-ci, nous pouvons activer des options de débogage supplémentaires, telles que l’accès SSHd ou le démarrage du Chromebook à partir de clés USB.

Après tout cela, nous aurons un accès complet à l’ordinateur. Avoir une console racine avec les privilèges d’administration, nous appuierons sur Ctrl + Alt + T, nous tapons “Shell” (vous savez, toujours sans guillemets) et nous aurons un shell bash complet.

Pour activer les options débogage dans les dernières versions de Chrome OS, cela doit être fait manuellement. Dans ce lien ou cet autre, ils donnent des instructions.

Plus tard, nous pourrons installer des fichiers .apk sur notre Chromebook, ce qui ouvre de nombreuses portes afin d’étendre les possibilités du Chromebook, ainsi que tester les applications que nous avons développées nous-mêmes.

De nombreuses possibilités même sur le Web

Pour ceux qui sont apprendre à programmer sans quitter les outils web il existe également des options intéressantes. Il existe des applications en ligne comme Repl.it qui facilitent l’écriture de code à partir d’une interface Web.

Quoi qu’il en soit, comme vous pouvez le voir, le “gadget” avec un Chromebook est assuré si on passe dans les modes les plus cachés de ces équipes. Surtout dans l’environnement Linux, les capacités sont beaucoup plus puissantes qu’il n’y paraît au premier abord.

Ce n’est pas une science exacte, oui. J’entre dans un territoire où il n’y a pas de moyen unique d’atteindre le même résultat. Il existe de nombreuses façons d’installer des programmes, il existe de nombreuses façons d’utiliser les environnements de développement, il n’y a pas de source unique de documentation pour apprendre à effectuer des tâches. C’est un monde de possibilités ouvertes face à une utilisation sûre et «sur rails» que les Chromebooks offrent dès la sortie de la boîte.

Le Chromebook avec lequel nous avons joué

Bien choisir son Chromebook selon nos besoinsPour une fraction de ce que coûte un ordinateur portable Windows ou Mac, nous pouvons nous attaquer à toutes sortes de tâches avec solvabilité.

Dans cet article, nous avons utilisé comme équipement de test un Chromebook Spin CP713-2W d’Acer avec un processeur Intel Core i3-10110U, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC avec écran tactile 13,5 ” 2256 x 1504 pixels. . C’est une équipe à mi-chemin entre les modèles basiques et avancés, qui permet de travailler avec Linux, Android et nuage avec solvabilité, mais sans beaucoup de joies.

Dans les scénarios multitâches, 4 Go est un peu rare et peut-être un modèle avec une plus grande quantité de RAM de la gamme Spin 713 ou la version 8 Go du Chromebook 514 d’Acer serait mieux pour nous. Dans tous les cas, il est possible de travailler avec Linux d’une manière. fluide avec des applications peu exigeantes. Et avec le Chromebook que nous avons utilisé, il est possible d’apprendre à installer des applications et d’accéder à des modes d’utilisation avancés.