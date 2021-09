Punch the Stool John, le pire jeu vidéo de la galaxie

Un jeu voit le jour que personne n’a demandé mais que maintenant tout le monde veut. Punch the Stool John, le premier jeu vidéo du grand Gorondorf.

Punch le tabouret John (« Juan ! Frappez le tabouret » en Amérique latine) est un nouveau jeu vidéo qui nous vient de la main de Gorondorf, un vieil ami, deuxième à bord du podcast Ñarders May Cry et ancien éditeur de ce site avec par exemple des articles ÑARDERS du type « Les meilleures pierres du souffle de la nature«.

De quoi ça parle Punch le tabouret John? Ce jeu vidéo qui à première vue semble simple, a longtemps eu Gorondorf qui martèle le clavier et cherche la bonne personne pour lui faire la musique. Punch the Stool John est un jeu vidéo dans lequel on joue à « Juan ». Avec seulement deux boutons, nous devrons sauter ou frapper les objets qui nous arrivent de la droite de la scène.

Ces objets peuvent être sautés ou heurtés, mais les selles doivent être frappées de force. Tandis que nous « cognons » les tabourets, au bas de l’écran, il y a les mains de personnes célébrant furieusement les réalisations de John.

Des porte-manteaux, d’autres combattants, des chaises (ils ne pouvaient pas manquer dans un jeu Goron) et une référence claire au Ñardface qui est né avec l’annulation de Scalebound, sont quelques-uns des objets qui viendront vers nous et que nous devrons Esquive.

Au début le jeu vidéo peut être un peu compliqué pour nous. Des sources internes m’ont dit que le bouton punch a un certain retard, donc dès que vous voyez un tabouret venir vers John, appuyez sur le bouton « S » du clavier. N’écrase pas la clé.

Et non. Il n’y a aucune possibilité de jouer en commande et encore moins dispose d’un mode facile. Apprenez à jouer l’hôte MAINTENANT ! Vous pouvez jouer à ce jeu vidéo terrifiant à partir du lien suivant.