Pulp Fiction : Samuel L. Jackson a failli ne pas jouer Jules Winnfield

L’acteur Samuel L Jackson Il a eu une vaste carrière au fil des ans, ayant un grand nombre de rôles dans différents films. Sans aucun doute l’un de ses plus grands rôles a été celui de Jules Winnfield, le personnage du film »Pulp Fiction » de Quentin Tarantino en 1994, qui était le rôle qui a lancé la carrière d’acteur de Jackson, lui donnant le statut de célébrité et de star en raison de son incroyable performance.

Bien qu’aujourd’hui, il soit difficile de penser à quelqu’un d’autre que Samuel L. Jackson jouant Winnfield, Tarantino avait un autre acteur en tête pour le rôle, nous étions donc très proches de ne pas voir Jackson dans »Pulp Fiction ». Lorsque le cinéaste a terminé le scénario, il a essayé d’intégrer Laurence Fishburne pour jouer Jules Winnfield, mais quand on lui a proposé le rôle, il l’a refusé parce qu’il avait un problème avec la façon dont le film traitait de la consommation d’héroïne.

« J’avais l’impression qu’il était un peu arrogant et un peu paresseux », a expliqué Fishburne lors d’une interview. « J’avais l’impression que cela rendait la consommation d’héroïne attrayante. Pour moi, ce n’est pas seulement mon personnage. C’est ‘Qu’est-ce que tout cela dit ?' » En supposant que cela puisse arriver, Tarantino avait pensé à Paul Calderon comme deuxième choix pour jouer le rôle.

Après avoir lu le scénario, Jackson s’est envolé pour Los Angeles spécifiquement pour l’audition. Le même jour, Calderon devait lire le rôle lors d’une séance de casting suivie par Jackson, mais Tarantino s’est présenté en retard pour l’audition, alors Calderon était contrarié par le retard et a décidé de partir.

Jackson, d’autre part, a utilisé la nervosité du retard du réalisateur pour alimenter son audition, se lançant dans un discours qui a présenté Tarantino au Jules Winnfield qu’il recherchait. « Il vient de voler le rôle », se souvient le producteur. Richard Gladstein qui était présent le jour du casting.

« Moi, Quentin et Lawrence étions assis sur le canapé et il est entré et a commencé à prendre un milk-shake et à mordre dans un hamburger et à nous regarder tous », a poursuivi Gladstein à propos de l’audition de Jackson, où il est entré avec un hamburger à la main et une boisson .dans l’autre. « J’avais une peur bleue. »

Samuel L. Jackson a fait une impression incroyable sur l’équipe de « Pulp Fiction » qui a fini par adapter le rôle autour de son talent, Jules Winnfield devenant l’un des personnages les plus emblématiques du monde du cinéma. Vous pouvez actuellement regarder » Pulp Fiction » via la plateforme de streaming hbo max.