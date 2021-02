Puis-je avoir un invité sur Roblox? Invités supprimés de Roblox

Êtes-vous un nouveau venu Roblox? Vous souhaitez peut-être essayer le jeu en tant qu’invité. Bien qu’il était possible pour les joueurs curieux de tester le jeu via le mode Invité, cette fonctionnalité n’est plus disponible. Au lieu de cela, vous devrez vous inscrire pour jouer au jeu.

Puis-je avoir un invité sur Roblox?

Malheureusement, vous ne pouvez pas jouer en tant qu’invité sur Roblox en 2021. Cela signifie que vous ne pouvez rejoindre aucun Roblox jeu en tant qu’invité solo, ni un Roblox Le membre héberge quelqu’un d’autre en tant qu’invité. En termes simples, le mode Invité en Roblox a été retiré du jeu.

Une déception pour beaucoup, la fonctionnalité d’invité était un bon moyen de tester le jeu avant de s’engager dans le processus d’inscription officiel. Incertain de rejoindre le Roblox communauté? Eh bien, c’était aussi simple que de lancer le site Web et d’y adhérer sans avoir besoin d’un nom d’utilisateur.

Pas plus.

Alors, quand le mode invité a-t-il quitté Roblox?

En 2017, le mode Invité a été supprimé de Roblox. Décrit dans un forum des développeurs, le développeur des relations KnightGaladeld a expliqué que le mode Invité était devenu une fonctionnalité inutile du jeu. Parce que les invités ne pouvaient pas enregistrer la progression du jeu, discuter / jouer avec des amis ou même acheter des articles, il n’y avait pas grand-chose à vivre en tant qu’invité à part courir autour d’un serveur. Nous sommes également amenés à croire que les clients ont pris de l’espace serveur inutile, en conséquence.

La suppression du mode Invité aurait eu des avantages pour Roblox développeurs. Un plus grand nombre de joueurs s’inscrivant au jeu a encouragé les nouveaux joueurs à utiliser les fonctionnalités sociales tout en générant plus de visites de jeu, entraînant ainsi une augmentation des revenus et de l’engagement des joueurs dans le jeu. Roblox Jeux. Perdre le mode Invité a peut-être été une déception au début, mais cela a globalement amélioré le jeu.

La fonctionnalité du mode Invité était-elle si importante?

Non, pas vraiment. Comme indiqué ci-dessus, jouer en tant qu’invité n’a donné aux nouveaux joueurs qu’un aperçu mineur du monde de Roblox. La plupart du vrai plaisir n’était même pas offert, donc il n’y avait pas grand chose à jouer en tant qu’invité.

Et d’ailleurs, le Roblox le processus d’inscription est gratuit. Devenir membre officiel est facile, car tout ce que vous avez à faire est de créer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Bien que nous recommandons à tous les joueurs d’activer leurs comptes avec une adresse e-mail, un e-mail n’est techniquement même pas nécessaire pour commencer à jouer au jeu.

