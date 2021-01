Publiez Malone, Saweetie et Jack Harlow en tête d’affiche du spécial NYE de Bud Light: regardez maintenant

Il est temps de sonner la nouvelle année.

La nouvelle année approche et le 31 décembre est généralement une nuit de spectacles de masse. Bien sûr, COVID-19 a mis fin à bon nombre de ces célébrations à travers le pays, cependant, il existe encore des moyens pour les fans de musique live de célébrer. Post Malone n’est pas étranger aux performances du réveillon du Nouvel An et il amènera les fans dans la nouvelle année avec une performance en direct en 2020 également. Cette fois, Posty fera à nouveau équipe avec Bud Light pour offrir aux fans le Seltzer Sessions NYE ​​Special de Bud Light. Post Malone sera rejoint par Jack Harlow, Saweetie, Steve Aoki et bien d’autres. L’événement commence à 22h30 HNE sur BudLight.com/NYE ainsi que sur les réseaux sociaux de Bud Light. « Arrêtez-vous ce soir 🙂 », a écrit Malone sur un message sur les réseaux sociaux faisant la promotion de l’émission. Jack Harlow, qui connaît lui-même une année décisive, a partagé ses sentiments dans un communiqué de presse. «2020 a été une année folle et comme tout le monde, je suis prêt pour 2021. Je m’ennuie de jouer en direct et de voir mes fans, mais jusqu’à ce que je puisse reprendre la route en toute sécurité, j’ai hâte de célébrer le Nouvel An avec Bud Light Seltzer Sessions. » Vous pouvez regarder l’événement ici et vous préparer pour la nouvelle année!