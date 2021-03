Publier la séquence d’ARNm du vaccin COVID-19 moderne sur GitHub est une chose, ce qui en fait une autre

Un groupe de chercheurs de l’Université de Stanford a pris une décision singulière cette semaine: publier la séquence des vaccins ARNm de Moderna pour COVID-19 sur GitHub.

Cette étape est importante, en particulier dans un segment comme celui de la pharmacie, où ce type d’informations est généralement un trésor absolu. Le problème? Que bien qu’il soit très intéressant de pouvoir accéder à ces données, cela ne veut pas dire que maintenant n’importe qui peut faire des vaccins à la maison. La réalité y est très différente et seules quelques entreprises sont capables de le faire.

Faire des vaccins à la maison, rien

Le voilà, sur GitHub, accessible à tous. Pas une, mais deux séquences d’ARNm des vaccins BNT-162b2 (BioNTech / Pfizer) et ARNm-1273 (Moderna) qui ont été développés pour lutter contre la pandémie COVID-19.

Les vaccins ARNM font l’objet de recherches depuis des années, mais le moment est venu ils ont soulevé une vraie révolution. Ces vaccins fournissent des informations génétiques avec lesquelles nos cellules sont capables de fabriquer une protéine virale.

Ce faisant, notre système immunitaire est activé pour lutter contre cette protéine, quelque chose qui permet de « former » ce système à lutter contre le coronavirus si à la fin nous nous révélons infectés. Bien que la séquence d’ARNm se désintègre rapidement, les anticorps y restent, préparés comme ligne de défense contre une contagion potentielle.

Les séquences d’ARNm publiées par ces chercheurs ils sont quelque chose comme le code source du vaccin, et à côté se trouvent deux pages dans lesquelles ce groupe explique les raisons de leur publication.

Le plus pertinent, expliquent-ils, est de «permettre aux pharmaciens et aux chercheurs utiliser des approches de séquençage d’identifier rapidement ces séquences comme dérivées de traitements thérapeutiques, et non comme d’origine infectieuse ».

Les experts mettent bien sûr en garde contre quelque chose d’important: disposer de ces séquences ne permet à personne de commencer à fabriquer des vaccins à domicile.

La chaîne de processus et de composants nécessaires à la fabrication de ces vaccins est énorme, et nécessite des installations hautement spécialisées et aussi l’association d’ARNm et de lipides entre nanoparticules lipidiques que seules quelques centaines d’experts dans le monde savent réaliser.

Via | Gizmodo