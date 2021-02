Publication du correctif Chaînes de domination de World of Warcraft

Les choses deviennent plus sérieuses pour les marcheurs de l’ombre avec le patch World of Warcraft Chains of Domination.

Coupable, l’expansion de Shadowlands n’a laissé personne indifférent, même si, comme on le savait, il a encore mille et une choses à offrir. Et Blizzard a déjà commencé à y aller, en introduisant le patch World of Warcraft Chains of Domination.

Oui, coupable, cela n’a peut-être pas été une surprise pour beaucoup, puisque pratiquement tout le contenu de Blizzcon a été divulgué au préalable. Cependant, rien ne nous plaît plus que de voir une petite cinématique dans le plus pur style du jeu … avec les conséquences que cela entraîne.

Après tout, voir comment le jeune Anduin devient la proie du geôlier … assassiner l’Archonte de sa propre main … ne laisse pas le roi de Hurlevent dans un bon endroit. Cependant, il reste à voir comment tout évolue. Sylvanas a certainement montré des émotions que nous ne nous attendions pas à trouver en elle.

Trouverons-nous ici un petit pas vers la rédemption de ce personnage? Compte tenu des événements qui l’ont amenée à quitter la horde, cela semble certainement compliqué. Cependant, on ne sait jamais. Le même Blizzard veut marquer un Illidan à plus petite échelle.

Nous avons déjà hâte d’essayer ce nouveau patch pour découvrir tous les mystères qu’il cache.