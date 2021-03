Publication de l’humanité reportée: la compétition avec la civilisation vient plus tard

L’humanité pourrait faire partie de la série Civilisation à long terme et bien connue compétition sérieuse représenter. Le principe du jeu est très similaire et optiquement « Humankind » semble fantastique. Cependant, il faut attendre un peu plus longtemps pour savoir s’il peut se rapprocher du classique.

Le jeu de stratégie Humankind a encore besoin de quelque chose jusqu’à sa sortie

Comme les développeurs de Studio Amplitude Studios l’ont annoncé, ils peuvent date de sortie prévue au 22 avril pas adhérer. Au lieu de cela, le jeu de stratégie apparaîtra désormais sur 17 août. Le temps doit être utilisé pour apporter d’autres améliorations et optimisations, qui sont basées sur les commentaires des testeurs précédents.

Le Chief Creative Officer et Studio Manager Romain de Waubert de Genlis explique les raisons du retard:

«C’était excitant de voir la communauté prêter main-forte au jeu lors des dernières sessions OpenDev, puis d’entendre tous les retours positifs (et constructifs!). Les joueurs ont toujours été au cœur de la philosophie d’Amplitude. Avec la sortie de HUMANKIND en août, nous avons désormais plus de temps pour continuer à travailler avec la communauté et optimiser le jeu en vue de sa sortie.«

Pour que vous ayez déjà un nouvel aperçu de « Humankind », une vidéo a été publiée qui provient du Test de Lucy OpenDev est originaire. En cela, les testeurs de la communauté ont joué quatre époques et 40 cultures du jeu de stratégie sur 150 coups. Cela a apporté un certain nombre de nouvelles idées et suggestions d’amélioration.

Désormais, entre autres, l’accessibilité, le rythme du jeu, l’équilibre du jeu, la diplomatie, l’IA doivent être optimisés pour que le jeu en ait également un lors de sa sortie le 17 août. vraiment bonne impression peut faire.

Soit dit en passant, le titre apparaît dans un Panorama Art Box (Day One Edition) au design élaboré, écologique et 100% recyclable et dans une variante de boîtier en acier spécial (Limited Edition) pour PC chez les détaillants participants. Vous pouvez appeler numériquement votre « enfant humain » Vapeur, le Boutique de jeux épiques ou Google Stadia pour aller chercher.