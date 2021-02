PUBG: New State, une nouvelle bataille royale pour les mobiles dans le futur

Le deuxième volet de la célèbre Battle Royale est ici. C’est tout ce que vous devez savoir sur PUBG New State.

Nous savions que le deuxième volet du célèbre PUBG Mobile était sur le point d’arriver, et ça l’a été. Le sud-coréen Krafton, développeur du jeu original, a PUBG: Nouvel État annoncé aujourd’hui, un nouveau bataille royale pour mobiles sur la base de son titre le plus abouti, qui nous fait avancer plusieurs années vers un futur rempli de technologie.

Et est-ce que PUBG: New State est se déroulant en 2051, à un moment où une guerre entre factions a été déclenchée, et notre mission sera de tuer tous les ennemis jusqu’à ce que nous soyons les derniers debout.

Nouvelle carte, plus d’armes et plus de nouvelles de PUBG New State

Comme prévu, le nouveau jeu basé sur le titre original, avec la même mécanique et un format identique: 100 joueurs qui doivent se battre jusqu’à ce qu’il n’y ait que un seul survivant. Cependant, il ajoute de nouvelles fonctionnalités telles qu’un plan entièrement rénové 8 x 8 kilomètres.

Les graphismes du jeu Ils ont également été améliorés, de sorte que, selon les mots de l’entreprise, elle soit capable de pousser les appareils mobiles de dernière génération à la limite. En tant que nouveautés en ce sens, le technologie d’éclairage globale.

Le jeu est disponible sur Google Play Dans une première phase d’enregistrement préalable, à laquelle tout le monde peut s’inscrire simplement en accédant à la page PUBG: New State dans le magasin. Une fois disponible, pour le télécharger, vous aurez besoin d’un Version Android égale ou supérieure à 6.0 Marshmallow, et au moins 2,5 Go de RAM.

Les personnes qui décident de s’inscrire pour être averti du lancement du jeu, recevront comme cadeau un peau véhicule exclusif qui peut être utilisé dans les jeux de la bataille royale.

