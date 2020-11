PUBG Mobile et Metro Exodus fusionnent en mode Metro Royale; maintenant disponible sur iOS et Android

Il y a quelques jours une étrange collaboration entre PUBG Mobile Oui Metro Exodus ce qui pourrait entraîner l’arrivée d’un nouveau mode de jeu à battle royale. Aujourd’hui, le jeu mobile populaire a déjà été mis à jour vers la version 1.1 et a reçu cette nouveauté, le mode Metro Royale Avec lequel la bataille royale se déplace en Russie et adopte des armes, des armures et même des monstres du tireur populaire.

Comme cela a été rendu public, Metro Royale change tout ce que nous savons sur PUBG Mobile et fusionne avec Metro Exodus. Des emplacements de la carte aux armes, tout a été modifié pour s’adapter à l’univers de Mètre. Ils ont même intégré des monstres gérés par la machine qui peuvent compliquer (ou faciliter) les choses dans cette bataille royale post-apocalyptique qui est maintenant PUBG Mobile.

Vous pouvez voir ci-dessous par vous-même la bande-annonce que les créateurs de PUBG Mobile présenter et montrer au monde les changements qu’il introduit Métro Royale.

Au delà de ça, la nouvelle mise à jour inclut des ajustements de combat, des équilibres d’armes et des corrections de bogues présent dans l’œuvre. Mais, en termes de contenu, Metro Royale est la nouveauté incontestée.

Nous vous rappelons que, bien qu’il semble que la popularité de PUBG a diminué ces dernières années à la poursuite d’autres royales de bataille telles que Fortnite ou Call of Duty: Warzone, ce jeu vidéo continue de compter des millions d’utilisateurs actifs et, en termes de chiffre d’affaires, il est le leader incontesté de la bataille royale grâce à ses versions PC, console et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur ce même lien.

