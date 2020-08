PUBG Mobile : à plus de 90 fps ? oui c’est possible

Si vous vouliez jouer à PUBG Mobile à un débit supérieur à 60 images par seconde, c’était un peu délicat. Vous deviez soit vivre en Chine, soit télécharger la version chinoise de PUBG Mobile (en fait, elle s’appelle Game for Peace), et vous aviez besoin d’un téléphone avec un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz. Aujourd’hui, Tencent Games prend enfin en charge le 90fps aux États-Unis et dans d’autres pays, mais il vous faudra attendre un mois, à moins que vous n’ayez des téléphones OnePlus spécifiques.

Plus précisément, si vous possédez un OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 7T ou OnePlus 7 Pro, vous pouvez désormais faire tourner le jeu à une vitesse de 90 images par seconde.

Après l’expiration de cet accord d’exclusivité le 7 septembre, Tencent a déclaré que PUBG Mobile installé sur un smartphone qui prend en charge un débit d’images plus élevé peut activer ces 90fps en option. Cela signifie que les téléphones Android tels que le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra récemment annoncé, le Google Pixel 4 et 4 XL, l’Asus ROG Phone II et le Razer Phone 2 devraient y avoir accès. Désolé pour les fans d’Apple, Ne vous attendez pas à ce qu’un iPhone fasse tourner le jeu à 90 images par seconde, car les écrans des iPhone sont toujours bloqués à 60 Hz (en attendant les iPhones 12 ?), mais l’iPad Pro à 120 Hz pourrait prendre en charge cette fonction.

La guerre des exclusivités

OnePlus a annoncé un partenariat similaire avec Epic Games en mai, permettant à ses téléphones de la série 8 de faire tourner Fortnite à 90fps. Cependant, l’activation d’un taux d’images par seconde plus élevé sur Fortnite pour le OnePlus 8 ou le OnePlus 8 Pro abaissera les paramètres graphiques par défaut à “Low”, comme l’a noté GameSpot. Tencent n’a pas dit si une fréquence de 90 images par seconde dans PUBG Mobile réduira la fidélité graphique, bien qu’un autre facteur puisse être le type de puissance de traitement de chaque téléphone – le Samsung Galaxy S20 a la même puce Qualcomm Snapdragon 865 que le OnePlus 8, tandis que le prochain Galaxy Note 20 Ultra a un processeur Snapdragon 865 Plus légèrement plus rapide.