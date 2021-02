PUBG Mobile 2 et son arrivée sur Android: toutes les informations

Le deuxième volet de l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde arriverait à grands pas. C’est ce que l’on sait de PUBG Mobile 2.

Si vous faites partie de ceux qui ont réussi à résister à la tentation de Fortnite pour mobile et Call of Duty: Mobile, continuez à jouer PUBG Mobile, que beaucoup considèrent père des jeux de type Bataille royalevous serez heureux de savoir que le deuxième volet du célèbre jeu pourrait être juste au coin de la rue.

Au moins plusieurs sources le suggèrent, qui soulignent que PUBG Mobile 2 arriverait dans quelques semaines, et qu’ils ont également profité de l’occasion pour révéler certains des détails de la prochaine Bataille royale pour les appareils mobiles.

Une bataille royale futuriste se déroulant en 2051

Les informations originales qui auraient révélé les détails sur PUBG Mobile 2 proviennent du réseau social chinois Weibo. Ces informations, partagé plus tard par un utilisateur de Twitter, déclare que le jeu serait fixé en l’an 2051, et qu’il aurait un esthétique futuriste.

Bien sûr, un carte totalement nouvelle, ainsi que des armes que nous n’avons pas trouvées dans le premier match. À cela, il faut ajouter l’inclusion de équipements et dispositifs futuristes que les joueurs pourraient utiliser dans leurs jeux, tels que drones ou bunkers déployables.

Quand PUBG Mobile 2 sera-t-il publié?

Si les rumeurs n’échouent pas, PUBG Mobile 2 pourrait sortir la semaine prochaine. Apparemment, le développeur du titre mobile, Krafton, profiterait de la célébration de son premier événement / tournoi organisé en 2021, le PGI.S, pour faire connaître son prochain match au monde.

Cependant, très probablement le jeu être annoncé uniquement lors de cet événement, et que son lancement aura lieu plus tard. Bien qu’aucune date ne soit connue, il a été indiqué que le jeu sera disponible sur les deux Google Play pour les appareils Android comme dans App Store pour iPhone et iPad.

Vous pouvez donc jouer à PUBG Mobile sur PC facilement et officiellement

Dans le passé, l’entreprise Il avait déjà confirmé que la deuxième tranche de son jeu mobile était en développement, et 2021 semble être l’année où nous le voyons enfin. Il faudra voir si ledit titre débarque exclusivement sur les appareils mobiles, ou si Krafton opte à nouveau pour la stratégie de proposer une livraison pour ce type d’appareil, et une autre pour PC et consoles.

Rubriques connexes: Jeux, PUBG

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂