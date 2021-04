PUBG Lite déçoit les fans en arrêtant ses serveurs

O'Neal Maillot cross O'Neal Ultra Lite LE 70 noir-blanc

Le maillot cross O’Neal Ultra Lite est un maillot cross léger et bien ventilé grâce à son matériau en polymesh. Ses coudes sont rembourrés et son col en V est très confortable.- en polymesh ventilé pour une bonne circulation de l’air dans le maillot.- coudes rembourrés pour plus de confort et de légèreté.- le