PUBG gratuit ? Les champs de bataille auraient dû devenir gratuits il y a des années

PUBG pourrait bien être le jeu gratuit parfait. C’est une surprise qu’il n’y ait pas eu de jeu gratuit auparavant, bien qu’il y ait eu une tentative en 2019 qui n’a tout simplement pas vu le nombre de joueurs que les développeurs avaient prédit. Cependant, avec les diverses rumeurs selon lesquelles il y aura un PUBG 2 et un mois de jeu gratuit dans les prochains, il semble qu’ils soient prêts à retenter l’expérience.

J’ai acheté PUBG pour la première fois il y a plusieurs années. J’y ai joué pendant environ 600 heures, puis j’ai été distrait par un autre jeu, probablement Apex Legends il y a deux ans. Le jeu n’a pas été touché depuis, même si j’ai gardé un œil sur certaines des mises à jour et des changements de carte dans le but d’écrire à leur sujet.

Un PUBG gratuit vous ramènerait-il dans le jeu ? https://t.co/zDS5MoDKLY – GamesRadar+ (@GamesRadar) 27 juillet 2021

Le jeu a eu un système de contenu de passe de combat stable pendant ce qui semble être des années à ce stade. De nouveaux cosmétiques, de nouvelles cartes, de nouveaux véhicules, tous interchangés et mis en rotation. Il est clair que le jeu a toujours du succès (il compte près de 300 000 joueurs sur Fumer actuellement), mais combien d’entre eux dépensent réellement de l’argent ? Un PUBG gratuit fonctionnerait-il mieux en tant que modèle commercial ?

Apex Legends et Fortnite ont bien sûr dominé la discussion et Bataille royale domaine au cours des deux dernières années. Mais PUBG a toujours été là, et ses chiffres sont restés étonnamment cohérents au cours de cette période. Et c’est avec PUBG qui coûte toujours environ 30 €.

Cela ne veut pas dire que PUBG n’a pas eu ses propres succès en free-to-play. Il est incroyablement populaire en Asie du Sud-Est et au-delà, son jeu mobile rivalisant étroitement avec Call of Duty mobile dans son succès. Le jeu a récemment explosé en Inde, avec des millions de joueurs s’inscrivant pour jouer via leur téléphone.

Avec Krafton, l’équipe derrière PUBG, travaillant actuellement sur un certain nombre de projets différents, le free-to-play pourrait être un moyen soit a) d’augmenter les bénéfices de la version PC de PUBG en encourageant plus de joueurs, donc plus d’achats cosmétiques, b ) réduire la pression sur les équipes de développement pour ouvrir de l’espace sur d’autres projets.

Cependant, il est probable qu’il s’agisse d’une autre expérience de Krafton pour augmenter encore le nombre de joueurs dans PUBG. Les fuites suggèrent qu’il y aura une période d’essai gratuite « le mois prochain », bien que rien n’ait été confirmé par les développeurs. Vous devrez juste attendre et voir ce qui se passe. Une version gratuite de PUBG vous ramènerait-elle dans le jeu ?