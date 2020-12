PUBG Corp et Krafton Inc fusionnent en une seule entité pour former PUBG Studio

L’équipe de nouvelles de tech202 déc.2020 18:55:23 IST

PUBG Corp et Krafton Inc ont annoncé que les deux avaient fusionné en une seule entité. La société s’appellera désormais PUBG Studio. Jusqu’à présent, PUBG Corp était un studio filiale sous Krafton, maintenant, cependant, il sera entièrement sous l’égide de Krafton. Selon le communiqué de presse de Krafton, PUBG Studio continuera à développer et à prendre en charge la version mobile à l’avenir.

Le communiqué de presse de Karfton Inc confirme également que PUBG Studio continuera à développer et à soutenir les deux PUBG et PUBG Mobile avancer. En outre, il mentionne que PUBG Studio recherchera des moyens d’étendre l’IP de PUBG à travers des avenues telles que les sports électroniques et le secteur du divertissement.

Krafton Inc a également annoncé que ses deux autres studios filiales – Pnix Inc et Delusion Studio Inc – se sont regroupés dans un nouveau studio de jeux mobiles appelé RisingWings Inc.

Actuellement, PUBG Corp travaille également à ramener la version mobile du jeu sur le marché indien, où elle était banni en août de cette année.

Le 12 novembre, PUBG Corp a révélé son intention de lancer un nouveau jeu mobile en Inde appelé «PUBG Mobile India». PUBG Corp a également déclaré qu’il investirait 100 millions de dollars dans l’industrie du jeu indienne. Bien que la date de sortie du jeu n’ait pas encore été officiellement annoncée, PUBG Corp a taquiné à plusieurs reprises le jeu.

La société a également créé sa filiale en Inde et le 21 novembre, elle a été enregistrée auprès du ministère des Affaires commerciales avec un investissement libéré de Rs 5 lakh. La société a été enregistrée à Bengaluru.

PUBG Corp devrait lancement initial la PUBG Mobile Inde application pour les utilisateurs d’Android, qui sera finalement déployée sur iOS également.

Récemment, PUBG Corporation a également a lancé un site Web dédié à la PUBG Mobile Inde Jeu. Le site Web ne taquine actuellement que l’arrivée du jeu en Inde et renvoie aux canaux de médias sociaux de PUBG Mobile India. La société a également publié divers petits vidéos de teaser pour tous les joueurs « manquer le dîner de poulet ».

