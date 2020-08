Pubg Arrive Sur Playstation Plus Va Booster La Scène E Sport

Les sports électroniques PUBG pourraient être stimulés. Crédit: PUBG Corp

Champs de bataille de PlayerUnkown arrive sur PlayStation Plus en septembre, ce qui est une excellente nouvelle pour les abonnés au service, mais l’autre gagnant de la promotion pourrait être le PUBG scène esports, qui a vraiment besoin d’un coup de pouce comme celui-ci.

le PUBG La scène e-sport a pris un bon départ où il semblait que les tournois ne pouvaient pas suivre l’intérêt, avec une soif d’événements plus importants et de plus grandes cagnottes faisant avancer les choses à un rythme rapide. Mais comme les fans ont découvert que l’agrandissement des tournois était difficile et entraînait des événements décevants, la scène a commencé à ralentir beaucoup.

Avance rapide de quelques années et le PUBG La scène, au moins sur PC et console, est l’un des esports de niveau inférieur au monde, avec un public décent mais pas incroyable. Comparé au potentiel qu’il avait il y a quelques années, il est certainement décevant de voir où il en est maintenant. Mais avec le jeu sur le point d’attirer beaucoup de nouveaux joueurs avec PS +, cela pourrait changer.

Comme nous l’avons vu avec d’autres titres PlayStation Plus, même aussi récemment que Les gars de l’automne, et auparavant avec les goûts de Ligue de fusée, être gratuit sur PS + amène beaucoup de nouveaux joueurs à un jeu, en particulier les titres multijoueurs. Ces titres voient toujours un regain d’intérêt pour Twitch lorsqu’ils sont mis en ligne sur PS +, et cela pourrait être le facteur clé qui augmente le nombre de téléspectateurs de PUBG esports.

Dans un mouvement qui n’est certainement pas une coïncidence, un certain nombre des plus grands PUBG les compétitions ont lieu ou se terminent en septembre, les principaux tournois étant les PUBG Événements Continental Series 2. Ces quatre compétitions, une pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’APAC, comportent des cagnottes massives de 200 000 €, des équipes de renom et des casters de renom. Dans le monde en ligne dans lequel nous vivons actuellement en raison de la pandémie, il s’agit d’un événement à peu près aussi important que vous pouvez en produire.

De toute évidence, l’espoir est que les joueurs qui PUBG sur PlayStation Plus se rendra sur Twitch pour jeter un œil à certains gameplay pendant leur temps d’arrêt, et j’espère que les streams les plus populaires seront ceux du PUBG Continental Series 2. Après s’être transformés en ces tournois massifs, il y a de fortes chances que ces joueurs veuillent regarder plus et devenir des fans de la PUBG scène esports.

Il n’y a, bien sûr, aucune garantie que cela se produira réellement, mais il y a de fortes chances que PUBG être sur PS + en septembre donnera un bon coup de pouce à la scène e-sport et, espérons-le, attirer de nouveaux fans à long terme.

