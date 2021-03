« PUBG 2 » n’a pas été remplacé par « New State », peut arriver en 2022

Un important mineur de données a révélé que « PUBG: New State » ne remplace pas la suite de « PUBG » pour PC et consoles.

PlayerIGN a récemment tweeté que « New State » n’a pas remplacé le « PUBG 2 » que beaucoup attendent, précisant que « le PBG2 (pc / console) est quelque chose que nous attendons toujours pour 2022 ».

Il est prévu que « PUBG: nouvel état » restent sur l’appareil mobile et n’interagissent pas directement avec la version classique du jeu. Dans une interview avec Bloomberg, le Le PDG de Krafton, Kim Chang-han, a déclaré que la société avait l’intention de sortir « un autre jeu PC et console lié à PUBG l’année prochaine ».

Ce nouveau jeu a été annoncé avec un version mobile distincte, publiée sous le nom de « PUBG: New State », ce qui signifie que les fans peuvent s’attendre à un départ complet de PC / console pour Battle Royale l’année prochaine.

le nouvel état est uniquement pour les mobiles, le truc pubg 2 (pc / console) est quelque chose que nous attendons toujours d’ici 2022 – PlayerIGN (@PlayerIGN)

Il est prévu de convertir PUBG dans son propre univers plus large, avec « Le Protocole Callisto » dans le futur de la même chronologie, et On s’attend à ce que ces jeux supplémentaires se développent dans le monde.