PTSD des vétérans exploré ICI. EST. MIEUX. Agrafe

Le SSPT est silencieusement insidieux, les restes de traumatismes qui persistent et déforment le corps et l’esprit. Lady Percy dans Shakespeare Henri IV, première partie le décrit presque mieux que quiconque jusqu’au 20ème siècle – « Ton esprit en toi a été si en guerre, et t’a tellement agité dans ton sommeil, que des perles de sueur se sont dressées sur ton front comme des bulles dans un courant tardif perturbé et sur ton visage des mouvements étranges sont apparus. »





Bien qu’il existe plusieurs grands films de fiction sur le SSPT, il n’y a pas eu beaucoup de grands documentaires. ICI. EST. MIEUX. espère changer cela en offrant un accès sans précédent aux séances de thérapie des hommes et des femmes vétérans aux prises avec le SSPT.

Réalisé par le cinéaste lauréat d’un Emmy Award Jack Youngelson (qui a travaillé sur l’excellent Les fantômes d’Abu Ghraib), ICI. EST. MIEUX. sortira dans certaines salles le 23 juin, suivi d’une sortie de vidéo à la demande sur toutes les principales plateformes aux États-Unis et au Canada le 27 juin, à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation au SSPT. Vous pouvez consulter un clip exclusif et plus d’informations ci-dessous.

Des anciens combattants partagent leurs histoires émouvantes

Le synopsis officiel se lit comme suit :

L’histoire d’un soldat est toujours personnelle, mais jamais plus que dans ICI. EST. MIEUX. Ce long métrage documentaire puissant offre une perspective unique d’espoir et percutante sur une crise croissante de la santé mentale en Amérique. Chaque année, près de 13 millions d’adultes souffrent de trouble de stress post-traumatique (SSPT) aux États-Unis seulement. Les vétérans sont jusqu’à trois fois plus susceptibles d’avoir un SSPT que les civils. ICI. EST. MIEUX. suit quatre de ces vétérans, chacun avec des antécédents et une expérience de service divers, alors qu’ils subissent les psychothérapies les plus efficaces sur le plan clinique et fondées sur des données probantes pour le SSPT. Les personnes présentées dans le film incluent l’ancien espoir présidentiel Jason Kander, qui en a choqué beaucoup lorsqu’il a quitté la course à la mairie de Kansas City en 2018 pour se faire soigner; un vétéran de la guerre du Vietnam toujours hanté par des événements survenus il y a plus de 50 ans ; et les voix de femmes vétérans si souvent négligées, toutes à la recherche des clés pour déverrouiller leurs lieux de souffrance et de douleur. Avec un accès sans précédent au Département américain des anciens combattants, ICI. EST. MIEUX. mêle ces histoires inspirantes d’hommes et de femmes vétérans qui surmontent les effets débilitants du SSPT avec des traitements qui peuvent fonctionner, apportant de l’espoir à des millions de personnes.

Ajouter de l’émotion au film est une partition puissante composée par David Baron et Jeremiah Fraites de The Lumineers, (et une chanson originale de générique de fin par David Kushner et Wesley Schultz). Dominic Patten de Deadline appelé le documentaire, « L’un des films les plus émouvants que j’ai vus depuis des années, documentaire ou autre », et pour tous ceux qui ont été émus par l’excellent documentaire récent Chat sauvage, ou qui a généralement de l’empathie pour les personnes de tous horizons idéologiques, ICI. EST. MIEUX. devrait être une montre incontournable.

ICI. EST. MIEUX. sortira en salles à New York (The Quad) et à Los Angeles (Laemmle Santa Monica) le 23 juin, suivi d’une sortie nord-américaine en vidéo à la demande le 27 juin.