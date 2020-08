Psyco Krieg and the Fantastic Fustercluck est le nouveau DLC de Borderlands 3

Il y a quelques jours, Gearbox nous a dit qu’il restait très peu de choses à savoir sur le nouveau DLC de Borderlands 3. Et fidèles à leur parole, nous avons eu aujourd’hui l’annonce et le premier regard sur Psyco Krieg et le Fantastic Fustercluck, le quatrième DLC de la campagne du jeu. Une nouvelle extension qui, comme vous l’avez peut-être deviné, ramène à Krieg.

L’histoire de cette nouvelle aventure nous mènera à la tête de la Krieg, dans une enquête de Tannis sur la source de la folie des psychopathes. La raison principale? Ce n’est pas connu, mais il sait que cela vient d’un endroit appelé Vaulthalla.

Borderlands 3 explorera le Vaulthalla dans son nouveau DLC

Ce nouveau DLC introduira de nouveaux ennemis, de nombreuses armes et bien sûr de nombreux nouveaux butins légendaires. En outre, nous aurons également différents défis d’équipage et des missions secondaires supplémentaires. Et pour ceux qui n’ont pas le Season Pass ou qui n’achètent pas Psyco Krieg et le Fantastic Fustercluck, il y aura également du nouveau contenu, comme une augmentation du plafond de niveau à 65, le dernier prévu pour Borderlands 3.

Psyco Krieg et le Fantastic Fustercluck arriveront à Borderlands 3 le 10 septembre sur Xbox One et PC.