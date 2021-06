Psychonauts 2 sortira également sur PS4 en août

Microsoft fait un très bon travail pour cacher le fait que Psychonauts 2 sortira également sur PlayStation 4 car nous venons légitimement de penser à couvrir cette nouvelle. Alors que le développeur Double Fine appartient désormais à Team in Green, la suite en question a été lancée il y a des années, ce qui signifie que la version PS4 est toujours très présente. Il sortira le 25 août 2021 et les propriétaires de PS5 pourront également s’amuser grâce à la rétrocompatibilité. Jetez un œil à la dernière bande-annonce ci-dessus pour plus de séquences.

Les précommandes sur le PS Store arriveront dans un proche avenir, mais Double Fine est dans l’ensemble ravi que la ligne d’arrivée soit presque arrivée. Un article de blog dit : « Nous avons hâte de partager notre travail et ce monde merveilleux avec vous. Deux mois ! Ça va nous botter les fesses ! D’ici le lancement du jeu, l’équipe partagera plus de détails sur l’histoire jusqu’à présent, les personnages que vous rencontrerez et leurs pouvoirs, et bien plus encore. « Bon sang, nous pourrons même faire de petites choses comme partager plus de captures d’écran et, espérons-le, partager plus de détails techniques sur chaque version du jeu une fois que nous le pourrons. »

Avez-vous hâte de jouer à Psychonauts 2 sur PS4 ? Soyez fou dans les commentaires ci-dessous.