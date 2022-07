Psychonauts 2 devrait sortir sur disque un an après la sortie numérique

Le jeu de plateforme d’aventure Psychonauts 2 de l’équipe de Double Fine Productions sortira sur disque après sa sortie numérique.

La publication sera gérée par Skybound Games. Plateformes – PlayStation 4 , Xbox One et Xbox Series X|S .

L’édition physique sera disponible sous le sous-titre Motherlobe Edition – en plus du jeu, l’ensemble comprendra six cartes à collectionner recto-verso, un ensemble d’autocollants et un code pour télécharger du matériel de développement numérique inédit pour le jeu. La couverture sera double face.

Psychonauts 2 est une continuation directe du jeu original sorti en 2005 et raconte les nouvelles aventures du garçon Razputin Aquato dans des mondes fous nés de la fantaisie de personnages non moins colorés. La première de l’édition du disque est prévue pour le 27 septembre.

Dans un article précédent, La première partie de Psychonauts, qui est devenu le premier projet du studio Double Fine en 2005, a rapidement acquis le statut de classique culte grâce à un regard non conventionnel sur la conception de jeux par le célèbre Tim Schafer, dont les joueurs ont travaillé apprécié auparavant dans des projets tels que Grim Fandango et Full Throttle.

Cependant, ces dernières années, le nom de Tim a été oublié – seuls Brutal Legend et Broken Age se distinguent des grands projets. Les autres sont de petites versions qui ont attiré l’attention des masses.

Et en 2015, il s’est passé quelque chose que les fans de Double Fine attendaient depuis dix ans : l’annonce de la suite de Psychonauts.

Maintenant que le jeu est encore sorti, nous sommes prêts à vous en parler en détail dans notre test.

Bien que 16 ans se soient écoulés depuis la sortie de l’original pour vous et moi, l’histoire de Psychonauts 2 commence directement après les événements décrits dans la quête VR Psychonauts in the Rhombus of Ruin, qui à son tour a immédiatement continué l’histoire de la première partie.