Psycho: Les bandes perdues des docu-séries d’Ed Gein arrivent sur MGM +

Ed Gein, l’infâme meurtrier et nécrophile, dont les crimes ont inspiré Psycho et d’autres grands films d’horreur, verront son histoire racontée à la MGM+. Il a été annoncé que le streamer a récupéré les docuseries en quatre épisodes Psycho: Les bandes perdues d’Ed Gein avec des plans pour la première en septembre. Le doc est réalisé et produit par James Buddy Day (Compendium d’horreur de Blumhouse, Rivière d’automne). Jill Latiano Howerton et Josh Kunau sont également producteurs exécutifs pour Roots Productions.





« Cette docu-série captivante et dérangeante met en lumière un chapitre tristement célèbre de notre histoire du vrai crime », a déclaré le directeur de MGM+, Michael Wright, dans un communiqué.Psycho examine en profondeur non seulement la vie de l’un des tueurs en série les plus notoires de notre époque, mais explore également l’impact de ses crimes sur les victimes et sur notre culture.

Une description officielle de Psycho: Les bandes perdues d’Ed Gein est comme suit:

Pendant des années, des cinéastes, des journalistes et des universitaires ont tenté de démêler l’esprit de ce tueur notoire, et avec de nouvelles révélations et des enregistrements inédits, les téléspectateurs seront transportés à la fin des années 1950 en Amérique centrale et immergés dans l’esprit pervers de Gein. La série explore l’éducation de Gein et sa relation tordue avec sa mère (qui a inspiré le célèbre film d’Alfred Hitchcock Psycho), ses premiers cambriolages, les meurtres qui ont conduit à son arrestation et la découverte par la police de sa terrifiante maison des horreurs, le tout accompagné des toutes nouvelles révélations révélées dans les enregistrements.





L’histoire effrayante d’Ed Gein sera explorée à MGM +

Gein a été surnommé « The Plainfield Ghoul » et « The Mad Butcher », car ses crimes à Plainfield, Wisconsin étaient particulièrement horribles. C’était un voleur de tombes qui avait une fascination pour les cadavres, utilisant diverses parties du corps pour fabriquer différents objets à utiliser dans la maison. Cela inclut la fabrication d’une combinaison en peau humaine, qui servirait d’inspiration au personnage de Leatherface dans Le massacre à la tronçonneuse du Texas. Gein a également assassiné au moins deux femmes, une en 1954 et une autre en 1957. Au procès, il a été reconnu légalement fou et a été placé dans un établissement de santé mentale jusqu’à sa mort en 1984.

Les crimes d’Ed Gein ont eu un grand impact sur la culture pop, et en particulier sur les films d’horreur. Son obsession pour sa défunte mère a inspiré le classique d’Alfred Hitchcock Psycho, qui à son tour a grandement influencé l’avenir du genre. La façon dont il a inspiré Leatherface a également incité les créateurs de Le massacre à la tronçonneuse du Texas promouvoir ce film comme étant basé sur une histoire vraie. Il aurait également inspiré le tueur en série Buffalo Bill dans le film oscarisé Le silence des agneaux.

Il y a également eu des longs métrages réalisés sur Gein lui-même avec différents acteurs jouant le meurtrier notoire. Cela inclut les années 2000 Ed Gein avec Steve Railsback, 2007 Ed Gein : Le boucher de Plainfield avec Kane Hodder et les années 2010 Ed Gein, la comédie musicale avec Dan Davies.

Psycho: Les bandes perdues d’Ed Gein premières sur MGM + en septembre.