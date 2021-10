Psycho Goreman 2 est en cours d’élaboration, mais sa réalisation est « étonnamment compliquée »

En ce qui concerne les règles du genre horreur, l’une des lois cardinales de la réalisation d’un film original est que si vous en faites un populaire, les gens vont immédiatement commencer à réclamer la suite. Un exemple récent est le film à succès Shudder actuel PG : Goreman psychopathe – ou PG pour faire court. Le film canadien sur un suzerain extraterrestre ressuscité par un couple d’enfants est sorti en salles et à la demande en janvier de cette année, après un long retard de Covid, et bien que sa performance au box-office n’ait été qu’une déception grâce à la sortie limitée, il tient une impressionnante note d’approbation de 91% de Rotten Tomatoes et a apporté des chiffres solides en termes de streaming. Par conséquent, quand avons-nous la suite?

S’exprimant récemment sur le podcast The Boo Crew de Bloody Disgusting, Goreman psychopathe le réalisateur Steven Kostanski a élaboré sur l’avenir ou le personnage et la franchise potentielle.

« Je veux continuer avec quelque chose qui livre, et donc plus les gens aiment le film et en veulent plus, plus je me dis » oh merde, je dois livrer quelque chose. » Et j’essaye », Steven Kostanski explique. « J’y travaille. C’est étonnamment compliqué d’essayer de faire démarrer ça. Des problèmes de suite… des droits et des choses. J’essaie juste de faire en sorte que tout s’aligne, et aussi de trouver le temps de s’asseoir et d’écrire le putain de chose. J’espère que quelque chose se passera bientôt. «

Il poursuit: « En attendant, il y a notre bande dessinée Kickstarter de Lethal Comics que nous avons en ce moment. Cela devrait aiguiser l’appétit des gens pour PG d’une manière assez satisfaisante. C’est une bande dessinée d’anthologie qui fait en quelque sorte référence à ces Guerres des étoiles romans d’anthologie des années 90. C’est comme toutes les histoires que le Conseil Galactique a avec tous ses quasi-accidents avec PG. Cela se passe pendant le film. C’est comme si le Conseil était assis là à attendre que des choses se passent avec Pandora, et ils passent tous le temps… chaque personnage se lance dans une histoire folle et folle. »

Pour ceux qui n’ont pas encore rencontré le Goreman psychopathe phénomène, le synopsis officiel du film se lit comme suit: « Les frères et sœurs Mimi et Luke ressuscitent involontairement un ancien seigneur extraterrestre qui a été enseveli sur Terre il y a des millions d’années après une tentative infructueuse de détruire l’univers. Ils surnomment la créature maléfique Psycho Goreman (ou PG pour faire court) et utiliser l’amulette magique qu’ils ont découverte pour le forcer à obéir à leurs caprices enfantins. Il ne faut pas longtemps avant que la réapparition de PG attire l’attention d’amis et d’ennemis intergalactiques de tout le cosmos et qu’une galerie de combattants extraterrestres de voleurs converge dans la banlieue d’une petite ville se battre pour le destin de la galaxie.

Pour ceux qui sont fans d’effets pratiques, de costumes de monstres et de seaux de faux sang, le tout enveloppé d’une couverture de fromage à outrance, sur le dessus du « film de minuit », alors Goreman psychopathe fera instantanément son chemin dans votre cœur, et dans le style de Jeepers Creepers, cauchemar sur Elms Street et al, à la fin du film, vous n’êtes pas tellement investi dans les protagonistes humains, mais vous voulez juste voir le type maquillé revenir pour un autre épisode d’action sanglante le plus tôt possible.

Sujets : Psycho Goreman, Frisson