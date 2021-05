Psych 3: C’est Gus qui se passe chez NBC’s Peacock

Vous savez que c’est vrai. Psych 3: C’est Gus sera bientôt disponible sur le service de streaming Peacock. Cette nouvelle nous vient de la date limite. Le film sera encore un autre ajout à la Psych franchise après le spectacle américain de 2006 à 2014. Le premier film Psych: le film diffusé aux États-Unis en 2017, tandis que Psych 2: Lassie rentre à la maison créé sur Peacock au printemps de l’année dernière. Psych était l’une des franchises les plus notables achetées par Peacock en tant que Psy 2 était un grand tirage au sort pour le service de streaming dès le début. Vous pouvez diffuser les huit saisons et deux films de Psych sur Peacock.

Psych: le film suivit Shawn et Gus alors qu’ils s’installaient dans leur nouvelle vie à San Francisco. L’ensemble du casting est revenu pour le film, y compris Timothy Omundson, bien que son apparence ait été réduite à un camée en raison de son accident vasculaire cérébral soudain. Le personnage de John Cena, Ewan O’Hara (le frère de Juliette) est apparu à la fin du film pour mettre en place la suite, mais cette histoire a été reportée au profit de quelque chose d’autre.

Psy 2 s’est fortement concentré sur le personnage d’Omundson, Lassiter et sa lente récupération après le coup. Le film incorporait la véritable peur de la santé d’Omundson tout en favorisant la croissance du personnage pour le reste des personnages. Plus particulièrement, Gus s’est fiancé à Selene après avoir découvert qu’elle était enceinte. C’est comme si Psy 3 se concentrera sur ce scénario.

Le synopsis pour Psych 3: C’est Gus sur Peacock se lit comme suit: « En préparation pour un mariage avec fusil de chasse avant la naissance de Baby Guster, Shawn (James Roday Rodriguez) et Groomzilla Gus (Dulé Hill) deviennent des voyous pour tenter de retrouver le mari de Selene (Jazmyn Simon), en tant que Lassiter ( Timothy Omundson) est aux prises avec l’avenir de sa carrière.

Ce ne serait pas le premier mariage chaotique de la franchise. Le mariage de Lassiter dans la saison 7 a impliqué la foule, et il a fourni la scène où Juliet a découvert que Shawn n’était pas psychique. Quant à Shawn et Juliet, leur mariage a été organisé sur un quai par un criminel à la fin du premier film Psych. Le synopsis pour Psy 3 taquine encore une autre séquence de mariage sauvage et ridicule – Psych les fans vont se régaler. D’autres personnages susceptibles d’apparaître sont l’adorable coroner Woody Strode (joué par Kurt Fuller), le détective Buzz McNab (Sage Brocklebank) et la défunte Mary Lightly (Jimmi Simpson), qui est apparue dans les deux films jusqu’à présent.

Le créateur de la série Steve Franks est de retour et servira à la fois de producteur exécutif et de réalisateur. Chris Henze sera le producteur exécutif de Thruline. James Roday Rodriguez et Dulé Hill (qui jouent respectivement Shawn et Gus) seront également les producteurs exécutifs. Franks et Rodriguez coécriront. Aucune date de première n’a été donnée dans l’annonce, mais étant donné que le tournage n’a pas encore commencé, ce sera probablement vers l’automne 2022. Assurez-vous de rechercher plus de mises à jour sur Peacock’s Psych 3: C’est Gus.

Sujets: Psych, Peacock, Streaming