PSVR Deceive-‘Em-Up Werewolves within Movie Trailer est sorti

Werewolves Within, le mensonge d’Ubisoft sorti pour PSVR il y a quelques années, il obtient un film – et voici la bande-annonce pour le prouver. Sorti le 25 juin dans les salles et le 2 juillet à la demande, l’adaptation sur grand écran suit le même format que le jeu – bien qu’elle ait fait passer l’action d’un décor fantastique à une petite ville américaine.

Le texte de présentation se lit comme suit: «Après qu’un pipeline proposé a créé des divisions dans la petite ville de Beaverfield et qu’une tempête de neige emprisonne ses résidents à l’intérieur de l’auberge locale, le garde forestier nouvellement arrivé Finn (Sam Richardson) et l’employée des postes Cecily (Milana Vayntrub) doivent essayer de maintenez la paix et découvrez la vérité derrière une créature mystérieuse qui a commencé à terroriser la communauté.

«J’ai grandi près de la même petite ville où nous avons tourné Werewolves Within», a expliqué le réalisateur Josh Ruben. «En tant qu’enfant, je paniquais moi-même, inventais des histoires de monstres, courais à travers les bois, prétendant être le chef Brody. Cette expérience dans votre ville natale, où les voisins connaissaient votre entreprise (que cela vous plaise ou non), est en grande partie ce qui rend les loups-garous si personnels.

Il a poursuivi: «Mais autant que j’aime les films d’horreur, rien ne me fait plus peur que les gens. Et autant ce film est un hommage à mon amour pour Hot Fuzz, les frères Coen, et Arachnophobie, il s’agit aussi du monstre en chacun de nous. Ce film est un hommage à ceux d’entre nous qui sont résolus à dire que le bien vainc le mal, et que «être bon» est la meilleure arme que nous ayons, contre les armes à feu, les couteaux et même les griffes! Parfois, vous devez simplement être un bon voisin, peu importe à quel point les gens sont méchants.