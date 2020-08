Psp. Découvrez Où Seront Les Radars En Août

Cette année sans prévisions de files d’attente interminables, notamment vers l’Algarve, la police de sécurité publique (PSP) vient d’annoncer l’emplacement des radars et des opérations de contrôle de vitesse en août. Parce que la sécurité routière reste une priorité.

Divulguée, une fois de plus, via la page officielle de la Police de Sécurité Publique (PSP) sur le réseau social Facebook, cette initiative de sensibilisation des conducteurs fait partie de la campagne intitulée «Qui vous prévient…».

Il faut également noter qu’en plus des actions d’inspection communiquées ici, le PSP ne manquera pas de mener d’autres initiatives du genre, dans des lieux et dates non divulgués.

Açores

07-août-20 – 17H00 – ER 1 – Freguesia das Bandeiras – Madalena

07-ago-20 – 06H45 – Eixo Sul, Km 11.1 – Paroisse de Rosário – Lagoa

08-ago-20 – 14H45 – Eixo Sul, KM 13,8 – paroisse de Santa Cruz – Lagoa

09-ago-20 – 14H45 – Eixo Sul, Km 2,3 – Paroisse de São José – Ponta Delgada

12-ago-20 – 06H45 – ER Feteiras / Rua do Biscoito – Paroisse de Feteiras – Ponta Delgada

13-ago-20 – 07H00 – Estrada Príncipe Alberto do Mónaco- Paroisse d’Angústias – Horta

13-ago-20 – 14H45 – Eixo Norte, KM 6.6 – Paroisse de Ribeirinha – Ribeira Grande

14-ago-20 – 14H45 – Eixo Sul / Norte, km 4.9 – Paroisse de Ribeira Seca – Ribeira Grande

17-ago-20 – 06H45 – ER Calhetas, Vila de Rabo de Peixe – Ribeira Grande

18-août-20 – 14H45 – ER 3 – 1er – Km 6,9 – Vila de Rabo de Peixe – Ribeira Grande

19-août-20 – 14H45 – ER Santana – Vila de Rabo de Peixe – Ribeira Grande

20-ago-20 – 13H00 – Ladeira da Pateita, Posto Santo et Cantinho, São Mateus – Angra do Heroísmo

28-ago-20 – 07H00 – ER Agualva et ER Lajes – Praia da Vitória

Aveiro

05-août-20 – 08H00 – Av. Europa

13-août-20 – 08H00 – Rua Cega – S. Bernardo

18-août-20 – 08H00 – Av. Europa

20-août-20 – 08H00 – Av. Europa

24-août-20 – 08H00 – Av. Europa

28-août-20 – 08H00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro

31-août-20 – 14H00 – Av. Europa

Beja

05-août-20 – 09H00 – Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

11-août-20 – 09H00 – Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

19-août-20 – 09H00 – Rua Zeca Afonso – Beja

27-août-20 – 18H00 – Av. Salgueiro Maia – Beja

Braga

04-ago-20 – 09H00 – Circulaire Urbaine – Guimarães

12-août-20 – 08H30 – Circulaire Urbaine – Guimarães

17-août-20 – 09H00 – Circulaire Urbain – Guimarães

17-août-20 – 09H00 – Circulaire Barcelos

20-août-20 – 08H30 – Av. João Paulo II – Braga

20-ago-20 – 09H00 – Variante EN 14 – VN de Famalicão

31-août-20 – 08H30 – Av. Miguel Torga – Braga

Bragança

13-août-20 – 08H00 – FR. 15 – Mirandela

14-hier-20 – 08H00 – Av. Abade de Baçal – Bragança

20-ago-20 – 08H00 – Av. Des Communautés Européennes – Mirandela

21-août-20 – 08H00 – Av. Das Cantarias – Bragança

château Blanc

19-août-20 – 08H00 – Av. Infante D. Henrique – Covilhã

24-avant-20 – 08H00 – Av. Dia de Portugal – Castelo Branco

26-août-20 – 08H00 – Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

Coimbra

04-août-20 – 09H00 – Av. Fernando Namora

06-août-20 – 08H00 – IC 1 – Pont Edgar Cardoso

12-août-20 – 09H00 – Av. Lousã

19-août-20 – 08H00 – IC 1- Pont Edgar Cardoso

20-août-20 – 09H00 – Via le Professeur Augusto Vaz Serra

25-août-20 – 09H00 – Estrada da Guarda Inglesa

26-août-20 – 08H00 – Av. Dom João II

27-août-20 – 09H00 – IC-2 – Direction S / N, KM – 191.3

Évora

05-ago-20 – 08H30 – EN 114 – Av. Túlio Espanca (Évora-Montemor) – Évora

10-août-20 – 09H00 – EN 114 – Av. Túlio Espanca (Montemor-Évora) – Évora

12-août-20 – 09H30 – Av. Rainha Stª Isabel – Estremoz

19-août-20 – 08H30 – Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

20-ago-20 – 09H30 – EN 18 à Gil – Estremoz

26-août-20 – 08H30 – CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

Faro

06-août-20 – 21H00 – Av. V6 – Portimão

25-août-20 – 09H00 – Av. Heróis 1808 – Olhão

27-août-20 – 09H30 – Av. Fonte Coberta – Lagos

29-août-20 – 21H00 – Av. V6 – Portimão

Leiria

03-ago-20 – 14H30 – Fig. Route Da Foz – Souto – Pombal

08-août-20 – 09H00 – N 356-1 Km 5600 – Leiria

13-avant-20 – 09H00 – Av. Infante D. Henrique – Caldas da Rainha

26-août-20 – 09H00 – Av. Monsenhor Bastos – Peniche

Lisbonne

03-ago-20 – 14H00 – Av. De Calouste Gulbenkian – Lisbonne

04-ago-20 – 09H00 – Mem Martins, Avenida Capitães de Abril – Sintra

04-ago-20 – 14H30 – Rio de Mouro, Rua Elias Garcia – Sintra

05-août-20 – 09H00 – Estrada dos Salgados – Amadora

11-août-20 – 09h00 – Av. Marginal – Hotel Miragem – Estoril

12-ago-20 – 07H00 – Av. Da República – Oeiras, direction Ouest / Est

12-ago-20 – 14H00 – Av. Infante D. Henrique, devant Santa Apolónia – Lisbonne

19-août-20 – 14H00 – Rua Conde Almoster – Lisbonne

24-août-20 – 14H00 – Av. Padre Cruz – Lisbonne

26-août-20 – 09H00 – ER 374 – Malhapão

26-ago-20 – 14H00 – Rua da Liberdade – Pontinha (aller-retour)

27-ago-20 – 07H30 – EN 10, Km 125,3, à Alhandra, direction Sobralinho / Alhandra

bois

05-ago-20 – 13H00 – VR1 Km 9.4 Est-Ouest – Câmara de Lobos

05-ago-20 – 14H00 – Av. Das Madalenas (section nord du nœud VR1)

10-ago-20 – 08H00 – Estrada da Fundoa et Estrada Comandante Camacho de Freitas

11-août-20 – 14H00 – Rua Engenheiro Santos Costa – Machico

12-août-20 – 08H00 – VR1 Km 25.4 – Caniço – ouest-est.

17-août-20 – 07H00 – VR1 Km 6.0 – ouest-est – Quinta Grande

18-ago-20 – 14H00 – Av. Luís de Camões et Rua do Comboio

31-ago-20 – 08H00 – Estrada Monumental et Av. Mário Soares

Portalegre

17-août-20 – 08H00 – Av. Do Dia de Portugal – Elvas

18-août-20 – 07H30 – Av. Da Europa – Elvas

19-août-20 – 14H00 – EN 246 – Portalegre

25-avant-20 – 08H00 – Av. Francisco Fino Zona Industrial – Portalegre

28-août-20 – 08H00 – Av. De Badajoz – Portalegre

31-août-20 – 10h00 – Av. Do Dia de Portugal – Elvas

Port

03-août-20 – 20H00 – Circunvalação Road – 11089 – Porto

04-août-20 – 08H00 – Av. Da Boavista – Porto

07-août-20 – 08H00 – Estrada D. Miguel – Gondomar

08-août-20 – 00H00 – FR. 14 – Matosinhos

12-août-20 – 14H00 – Rua Ribeiro Cambado – Valongo

13-avant-20 – 08H00 – Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira

17-août-20 – 20H00 – Route Circunvalação – 10012- Porto

18-août-20 – 08H00 – Via Eng.º. Edgar Cardoso – Vila Nova de Gaia

20-ago-20 – 08H00 – Route Municipale Nº556 – Santo Tirso

22-août-20 – 00H00 – FR. 14 – Matosinhos

27-août-20 – 14H00 – Av. D. João II – Oliveira do Douro

31-août-20 – 20H00 – AEP – Porto

Santarem

03-ago-20 – 08H00 – EN 3 / Calçadinha – Santarém

04-ago-20 – 08H00 – Av. Do Bom Amor – Torres Novas

12-août-20 – 08H00 – Circulaire Urbaine – Santarém

12-août-20 – 14H00 – Rua Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

14-août-20 – 08H00 – Av. D. Manuel I – Abrantes

18-août-20 – 08H00 – Valbom – Tomar

24-août-20 – 08H30 – Rua Serpa Pinto – Cartaxo

31-août-20 – 08H30 – Caminho Municipal n.º 1398 – Cartaxo

Setubal

05-ago-20 – 09H00 – Rua Industrial Alfredo da Silva – Barreiro

05-août-20 – 09H00 – Av. Do Mar – Amora – Seixal

10-août-20 – 08H30 – EN 10

11-août-20 – 15H00 – Av. 1º de Maio – Seixal

13-ago-20 – 10H30 – Av. Arsenal do Alfeite, direction Corroios / Almada

17-ago-20 – 08H00 – Circulaire externe – Montijo

21-août-20 – 09H00 – Av. 1º Dezembro 1640 – Seixal

26-août-20 – 08H30 – Av. Do Mar – Amora – Seixal

Viana do Castelo

07-août-20 – 10H00 – Av. Paulo VI – Darque

10-août-20 – 20H00 – Av.25 de Abril – Viana do Castelo

20-août-20 – 20H30 – Av. Capitão Gaspar de Castro – Viana do Castelo

27-août-20 – 09H30 – Av. Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

Vrai village

04-août-20 – 14H00 – Av. Dr Mário Soares – Chaves

20-août-20 – 09H00 – Av. Unesco – Vila Real

21-août-20 – 14H00 – Rua Rainha Dona Mafalda – Chaves

24-août-20 – 09H00 – Rua Vasco Sameiro – Vila Real

27-août-20 – 09H00 – Rua da Paz – Chaves

31-août-20 – 14H00 – Av. Da Europa – Vila Real

Viseu

03-août-20 – 08H00 – Av. Alexandre Alves – Viseu

08-août-20 – 08H00 – Av. Dom Egas Moniz – Lamego

13-août-20 – 08H00 – Av. Da Europa – Viseu

18-août-20 – 08H00 – Estrada de Nelas – Viseu

19-août-20 – 08H00 – Av. Dom Egas Moniz – Lamego

20-ago-20 – 08H00 – Av. Professeur Reinaldo Cardoso – Viseu

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂