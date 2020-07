Psn,Xbox,Stadia ou PC les Jeux gratuit du mois août

Nous sommes déjà à la fin du mois, et comme d’habitude à ces dates nous vous apportons notre collection avec tous les jeux que vous pourrez obtenir en août Si vous êtes abonné aux services en ligne de différentes plateformes. Ce sont les jeux qui arrivent ce mois-ci dans les catalogues de PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro et Twitch Prime, y compris le prix d’origine du jeu et les liens pour les acheter.

Mais pour que vous ne soyez pas à court d’options, en plus des listes de ces services, nous vous proposerons également d’autres qui ne listent pas les jeux qu’ils vont offrir, mais que ils proposent également des jeux gratuits à leurs abonnés chaque mois. Donc, si vous en voulez plus, vous pouvez également leur rendre visite pour voir ce qu’ils offrent.

Jeux gratuits pour PS4 sur PlayStation Plus

Nous allons commencer par Sony et par les jeux qu’il proposera gratuitement à ses abonnés PlayStation Plus en août. Ces jeux sera disponible à des dates différentes dans les prochains jours, et vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur les liens que nous mettons pour les acquérir.

, d’une valeur de 24,99 euros. Cette année nous a surpris avec la remasterisation de ce jeu mythique à partir de 2009, même si seul le mode campagne a été remasterisé, rien du multijoueur. Il est disponible gratuitement sur PlayStation Plus depuis le 28 juillet. Tab dans Jeux 3D. Fall Guys: Knockout ultime , d’une valeur de 19,99 euros. Un mélange de Battle Royale et d’humour jaune, dans lequel jusqu’à 60 personnes s’affrontent en plusieurs tours, et avec de nombreux obstacles qui élimineront tous les participants jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Il est disponible à partir du 4 août. Tab dans Jeux 3D.

, d’une valeur de 19,99 euros. Un mélange de Battle Royale et d’humour jaune, dans lequel jusqu’à 60 personnes s’affrontent en plusieurs tours, et avec de nombreux obstacles qui élimineront tous les participants jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Il est disponible à partir du 4 août. Tab dans Jeux 3D. Nubla 2, d’une valeur de 12,99 euros. Un jeu indépendant du programme PlayStation Talents, par le studio espagnol Gammera Nest. Une aventure haute en couleur dans laquelle nous allons entrer dans les œuvres du musée Thyssen-Bornemisza, qui a collaboré avec le titre. Tab dans Jeux 3D.

Jeux gratuits avec des jeux Xbox Gold

Microsoft a également montré la gamme de titres qu’il proposera gratuitement aux utilisateurs abonnés à Xbox Live Gold au cours du mois prochain. À leur sujet, vous devez savoir que la Xbox Series X sera rétrocompatible avec tous les jeux Xbox One, y compris ceux des consoles précédentes avec lesquelles la Xbox One est déjà rétrocompatible, donc si vous envisagez de changer de console, vous devez savoir que la plupart d’entre vous peuvent les lire sur la prochaine machine de l’entreprise.

Jeux Xbox One

, d’une valeur de 19,99 euros, et disponible du 1er au 31 août. Un jeu similaire à Minecraft, avec des fonctionnalités classiques telles que la collecte de ressources pour fabriquer des armes ou même votre propre maison. Il a également un monde ouvert généré aléatoirement, des combats tactiques hautement stratégiques et des boss finaux. Tab dans Jeux 3D. Remplacer: Mech City Brawl, d’une valeur de 29,99 euros et disponible du 16 août au 15 septembre. Si vous aimez les jeux de combat classiques entre robots géants, c’est une proposition qui pourrait vous intéresser. Avec des bâtiments destructibles et un mode histoire. Tab dans Jeux 3D.

Jeux pour Xbox 360

, d’une valeur de 14,99 euros et disponible du 1er au 15 août. Un jeu pour les amateurs de motocross, dans lequel vous pouvez participer à des courses rapides sur différents types de pistes. Faction rouge II, d’une valeur de 14,99 euros et disponible du 16 au 31 août. Un classique des jeux d’action à la première personne ou FPS. Un jeu de tir sur Mars qui remonte à 2003. Fichier dans 3DGames.

Jeux gratuits pour Stadia Pro

Nous continuons, maintenant avec les jeux que les abonnés Stadia Pro recevront gratuitement au cours du mois prochain. Le service de streaming de jeux vidéo multiplateforme de Google a commencé à proposer deux jeux, mais pendant plusieurs mois, il en donne jusqu’à cinq. Aucun n’est AAA, mais ce mois-ci, il y en a plusieurs qui arrivent directement au Pro lors de leurs premières sur la plate-forme.

, d’une valeur de 19,99 euros. Il s’agit de la remasterisation du premier opus de la saga Metro, basé sur le roman du même nom de Dmitry Glukhovsky. Un jeu de tir à la première personne qui mélange les ingrédients de la terreur dans un monde post-apocalyptique dans lequel les survivants d’une catastrophe nucléaire vivent des réfugiés dans le métro. * Analyse dans VidaExtra, onglet dans 3DJuegos. Brigade étrange , arrive dans son lancement direct sur Pro. Les créateurs de certains jeux pour sagas comme Sniper Elite ou Aliens vs Predator, proposent ce jeu d’action-aventure coopératif. Situé dans les années 1930, vous entrerez dans des labyrinthes avec toutes sortes de monstres et d’ennemis. Analyse dans VidaExtra, fichier dans 3DJuegos.

, d’une valeur de 16,99 euros. Un jeu de tir musical coloré où il faut avancer à travers des silhouettes mortelles. Sa bande sonore est composée de 20 artistes chiptune, et vous pouvez jouer seul ou en multijoueur. Tab dans Jeux 3D. Kona , arrive dans son lancement direct sur Pro Une aventure se déroulant dans une ville canadienne enneigée, où une disparition vous fera enquêter sur certains événements. Exploration, investigation et survie dans un seul jeu. Tab dans Jeux 3D.

, arrive dans son lancement direct sur Pro Une aventure se déroulant dans une ville canadienne enneigée, où une disparition vous fera enquêter sur certains événements. Exploration, investigation et survie dans un seul jeu. Tab dans Jeux 3D. Rocher des âges III, arrive dans son lancement direct chez Pro, un jeu vidéo de tower defense fou qui nous propose de détruire la base de l’équipe adverse à l’aide de gigantesques rochers. Vous pouvez construire des défenses, des pièges et attaquer avec plus de 20 balles roulantes au choix. Tab dans Jeux 3D.

Jeux PC gratuits avec Twitch Prime

Les abonnés d’Amazon Prime ont également une ration de jeux, et nous savons déjà quels titres seront distribués en août avec le programme Twitch Prime. Ce sont sept jeux assez variés que vous pouvez vous procurer en août, pour lesquels vous n’aurez qu’à vous rendre sur ce site, allez sur le Jeux avec Prime et appuyez sur le bouton Avoir.

: L’un des grands classiques de la fin du siècle dernier, un jeu de tir et d’action 2D de style run & gun sorti à l’origine en 1998 et révisé en 2016 pour l’améliorer et ajouter plus de contenu. Tab dans Jeux 3D. Collection SNK 40e anniversaire : Une collection authentique de jeux SNK classiques qui sont sortis pour Switch et PS4, et sont également arrivés sur PC. Il vous permettra de rencontrer le SNK avant Neo Geo, avec de grands classiques et autres titres sortis en arcades. Tab dans Jeux 3D.

: Une collection authentique de jeux SNK classiques qui sont sortis pour Switch et PS4, et sont également arrivés sur PC. Il vous permettra de rencontrer le SNK avant Neo Geo, avec de grands classiques et autres titres sortis en arcades. Tab dans Jeux 3D. Étoiles de baseball 2 : Baseball Stars 2 est l’un des meilleurs jeux de sport SNK, un autre joyau pour les amateurs du genre.

: Un jeu créé par SNK pour le NeoGeo, mettant en vedette des monstres géants rappelant le kaiju et le tokusatsu. En d’autres termes, un jeu de combat dans lequel choisir l’un des monstres géants et battre vos rivaux. Shock Troopers: 2e escouade : Un autre jeu édité par SNK pour NeoGeo, un run and gun dans lequel choisir l’un des personnages et tirer sur tous les ennemis qui s’approchent verticalement.

: Un autre jeu édité par SNK pour NeoGeo, un run and gun dans lequel choisir l’un des personnages et tirer sur tous les ennemis qui s’approchent verticalement. Cuirassé: A Shoot ’em Up pour NeoGeo CD, un jeu de tir classique à défilement latéral où vous contrôlez un puissant navire de guerre et anéantissez tous les ennemis qui se présentent à vous.

Plus de jeux gratuits en juillet

Au-delà de ces services qui annoncent la fin du mois le pack de jeux qu’ils offriront le mois suivant, il y a aussi d’autres plates-formes où vous pouvez trouver des jeux gratuits périodiquementBien qu’ils n’aient pas de liste définitive, cela vaut la peine de les connaître.