PSN remis en ligne, service restauré pour les utilisateurs

Mise à jour n°2 : Essayez de revenir en ligne sur vos consoles PS5 et PS4 et vous devriez pouvoir vous connecter à nouveau. Après une erreur de serveur DNS, le Web mondial et de nombreux services reviennent en ligne. PSN inclus ! Tout devrait redevenir normal maintenant.



Mise à jour #1 : Le site Web d’état du service PSN indique désormais : « Les services PlayStation Network sont opérationnels, mais il existe des problèmes externes à l’échelle d’Internet qui peuvent affecter votre expérience. Une fois ces problèmes externes résolus, vous ne devriez avoir aucun problème pour vous connecter au PlayStation Network. » Ce n’est pas un problème du côté de Sony, mais plutôt une panne Internet beaucoup plus large affectant de nombreux sites et services.

Histoire originale : Le service PlayStation Network qui permet aux utilisateurs de PS5 et PS4 de se connecter en ligne et de jouer à de nombreux titres multijoueurs est actuellement hors ligne, de nombreux utilisateurs inondant les réseaux sociaux de plaintes. Le site Web sur l’état du service PSN affirme que « tous les services sont opérationnels », mais au moment de la rédaction, cela ne semble pas être le cas. Nous avons testé notre propre PS5 pour trouver de nombreux services actuellement indisponibles, tels que les statuts en ligne, les profils et le PS Store lui-même.

Ensuite, sur le site Web de Down Detector, il y a près de 37 000 rapports de problèmes avec le service PSN (merci à Olmaz). Quelque chose ne va vraiment pas, nous mettrons donc à jour cet article une fois que Sony aura répondu ou que les problèmes seront résolus. Les grandes pannes d’Internet affectent également les sites Web Steam, Amazon, Epic, UPS et bancaires, de sorte que ce problème n’est pas exclusif au PSN.