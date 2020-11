PSN Plus: 20 jeux gratuits ajoutés, mais il y a un hic

Tant que vous êtes membre PS Plus, vous aurez accès à 20 jeux PS4 des studios mondiaux de Sony et de tiers, et d’autres jeux viendront s’ajouter à la collection à l’avenir.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Editeurs et développeurs tiers :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Bien que ce soient tous des jeux PS4 et non des remasters ou autres, ils vont mieux jouer sur la PS5 grâce au disque SSD beaucoup plus rapide de la console.

Selon Sony :

“les jeux PS4 rachetés de la collection PlayStation Plus et joués sur la console PS5 auront des avantages tels qu’une vitesse de chargement accrue et des cadences améliorées ou plus stables grâce au Game Boost de la PS5”.

Les 20 jeux PS4 du PSN Plus disponibles sur PS5 ?

Le seul inconvénient – et ce n’est pas vraiment un inconvénient – est que la collection PS Plus n’est disponible que sur la PS5. Les joueurs de la PS4 n’obtiennent aucun de ces titres. En ce sens, ce n’est pas tout à fait comme le Xbox Game Pass qui est disponible quelle que soit la plateforme, et même sur PC.

Néanmoins, c’est un bon avantage pour quiconque se procure une Playstation 5 en ce moment. Il n’y a pas beaucoup de jeux PS5 sur le marché, d’une part, et d’autre part, cela donne aux gens une chance de se rattraper sur certains des meilleurs jeux de la dernière génération.