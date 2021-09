PSN de retour en ligne après avoir été touché par des problèmes de compte, de réseaux sociaux et de PlayStation Store

Mise à jour (23:50 BST): phew, il semble que le PSN soit enfin de retour après environ trois heures et demie de problèmes. Espérons que tout se passe bien à partir d’ici.

Mise à jour (22:40 BST): Cela fait plus de deux heures que le PSN a commencé à s’effondrer, et PlayStation n’a pas encore reconnu la situation sur les réseaux sociaux. Aucune mise à jour n’a été donnée au moment de la rédaction, et les problèmes du réseau sont en cours.

Histoire originale : Le PlayStation Network rencontre actuellement des problèmes dans tous ses services, les utilisateurs ne pouvant pas accéder aux paramètres de compte, aux éléments sociaux, au PlayStation Store et, dans certains cas, aux jeux en ligne.

La gestion des comptes étant en panne signifie également que certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure de jouer à leurs jeux numériques. La seule façon de vous assurer que votre bibliothèque numérique est jouable hors ligne est de définir votre console comme « principale » sur PS4 ou, sur PS5, d’activer « le partage de la console et la lecture hors ligne ».

Espérons que ce n’est qu’un blip, et Sony le réglera bientôt. Nous mettrons à jour cet article si nous entendons quelque chose de plus.

En attendant, faites-nous un rapport de situation dans la section commentaires ci-dessous.