PSG / Cavani, est-ce vraiment fini ?

PEGANE Valet de nuit double Cavani en bois massif, coloris : merisier, Dim :

Mobilier d'intérieur Meuble de chambre Armoire, penderie et portant Portant à vêtements PEGANE, En bois massif et d'une structure svelte et robuste; cet élégant valet, révolutionnaire, est équipé d'un vide-poche et de 2 crochets escamotables pour cravate, ceinture etc. Fabriqué en Italie.