PS5: Voici comment vous utilisez le contrôleur DualSense pour les jeux Steam sur PC

Jeudi prochain, le 19 novembre, le apparaîtra également dans ce pays PS5 de Sony, qui est censé impressionner avec le nouveau contrôleur DualSense, qui fait partie des accessoires de livraison. Enfin, le constructeur japonais a envisagé quelques particularités pour la périphérie, ce qui devrait rendre les jeux beaucoup plus immersifs. Par exemple, le DualSense a des déclencheurs adaptatifs, dont l’intensité peut être réglée à différents degrés pour les jeux.

Mais le contrôleur peut-il également être utilisé sur le PC? Valve a récemment annoncé que Steam recevait actuellement une mise à jour bêta pour prendre en charge le contrôleur DualSense. Certaines fonctionnalités comme la vibration, le trackpad et le gyroscope sont actuellement absents. Ces fonctions pourraient être rendues utilisables avec une mise à jour ultérieure.

Voici comment vous utilisez le contrôleur DualSense sur le PC

Téléchargez la version bêta de Steam

Tout d’abord, téléchargez la version bêta de Steam. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Steam dans le coin supérieur gauche de l’écran et accédez aux paramètres. Sous l’onglet «Compte», cliquez sur «Modifier» pour l’option de participation bêta. Sélectionnez ensuite « Steam Beta Update » et confirmez avec « OK ». Si vous redémarrez Steam maintenant, la mise à jour sera téléchargée.

Connectez le DualSense via le câble USB

Pour connecter le DualSense à votre PC, vous avez deux options. Le moyen le plus rapide consiste simplement à connecter le contrôleur avec un câble. Votre système d’exploitation reconnaîtra automatiquement les périphériques. Sous l’élément « Contrôleur », vous pouvez sélectionner et configurer le contrôleur PS5.

Connectez DualSense via Bluetooth

La deuxième option consiste à connecter le DualSense via Bluetooth. Au préalable, vous devez activer la fonction Bluetooth dans Windows 10 dans les paramètres. Vous pouvez maintenant rechercher le DualSense via « Ajouter un appareil ». Pendant cette recherche, vous devez maintenir enfoncé le bouton PlayStation et le test de partage.

Le nouveau contrôleur Xbox pour le Xbox Series X et Xbox Series S est également pris en charge par Steam, d’ailleurs.

