PS5: Voici comment activer la collection PS Plus sur la PS4

Avec le Collection PS Plus Les membres PlayStation Plus peuvent utiliser la PS5 sur le 20 meilleurs jeux PS4 expérience sur la console de nouvelle génération. Mais vous pouvez également découvrir par vous-même les jeux collectés sur la PlayStation 4 en activant la collection en conséquence. Cependant, vous en avez toujours besoin pour cela PlayStation 5– ou du moins quelqu’un qui en possède un.

Collection PS Plus sur PS4 au lieu de PS5

En toute honnêteté, nous ne savons pas exactement pourquoi vous devriez jouer à la collection PlayStation Plus sur la PS4 lorsque vous avez une toute nouvelle PS5 avec un grand nombre d’avantages. Mais bon, au moins c’est possible.

C’est comme ça que c’est fait: Pour pouvoir jouer gratuitement aux jeux sur la PlayStation 4, vous devez bien sûr avoir un abonnement PS Plus actif et une PlayStation 5. Sur la console next-gen, vous visitez le PlayStation Store et activer les jeux correspondant. Puis les titres disparaissent sur ton compte comme avec tous les autres jeux PlayStation Plus gratuits, et peuvent être téléchargés sur la PS4.

Et si je n’ai pas de PS5? Les renards très intelligents peuvent profiter de l’occasion et un Propriétaires PS5 demandez-leur s’ils peuvent se connecter à la console de nouvelle génération avec leur compte PSN. Vous pouvez ensuite utiliser toute la collection sur la PlayStation 4 si vous ne possédez pas vous-même une série 5.

La liste de la collection PlayStation Plus

La collection comprend 20 des jeux PS4 les plus populaires, dont certains sont sortis exclusivement pour la console:

Dieu de la guerre

The Last of Us: Remasterisé

Uncharted 4: La fin d’un voleur

Champ de bataille 1

Monde de Monster Hunter

Fallout 4

Final Fantasy XV

Le dernier gardien

Ratchet et Clank

Infâme: Second fils

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Devenez humain

Batman Arkham Nuit

Mortal Kombat X

Persona 5

Jusqu’à l’aube

Resident Evil: Biohazard

