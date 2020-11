PS5 – Une nouvelle fonctionnalité change la vie quotidienne des joueurs

le PS5 contient d’innombrables nouvelles fonctionnalités destinées à transporter les fans de PlayStation dans la prochaine génération de jeux sur console. En commençant par le nouveau Centre de contrôle PS5 avec le Cartes d’activités à propos de SSD haute vitesse pour des temps de chargement plus rapides grâce au contrôleur immersif DualSense. La console attend quelques mises à jour.

Sony fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour offrir à tous les joueurs de jeu une base pour la meilleure expérience possible au cours des prochaines années. Et ici, il s’agit des détails qui complètent le package de la console.

Gagnez encore plus de temps sur la PS5

en particulier le Qui fait gagner du temps sera un gros sujet sur la PS5. Par exemple, les jeux ont dû être rechargés d’innombrables fois et les logos ont flotté sur l’écran encore et encore. Mais maintenant, il y a la nouvelle option qui Ignorer les logos des développeurs et des éditeursaprès avoir parcouru une fois, ou ils ne sont plus affichés.

C’est alors un état permanent, pour ainsi dire. L’innovation est toujours valable même après la suppression de la mémoire du jeu correspondant. On ne sait actuellement pas comment et si les logos peuvent être réactivés.

Dans tous les cas, cette innovation devrait plaire à tous les joueurs qui ont apprécié temps de chargement plus rapide bénéficier du démarrage de la console pour se lancer dans le jeu à cet égard. Rendre la console socialement acceptable pour la prochaine génération est une étape sur une longue liste.

Vous pouvez en savoir plus sur la PS5 sur notre Page de sujet de la console. Il y a aussi des informations importantes et divers Guidesqui pourrait vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.

