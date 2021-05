PS5: un total de 25 jeux en développement dans les studios PlayStation

La reconstitution de nouveaux PlayStation 5-Les jeux exclusifs devraient être garantis pour les prochaines années. Selon Sony, ils veulent dans le futur 25+ jeux PlayStation 5 publier sous la plume de leurs propres studios PlayStation. Son « presque la moitié » de celui-ci pas de suites ni de retombées, comme Hermen Hulst, le Leister de PlayStation Studios l’a révélé dans une interview avec le magazine Wired.

Donc, tout d’abord, il y aura beaucoup plus de jeux en magasin que les quatre titres propriétaires que nous connaissons déjà:

Sony a encore quelques jeux PS5 dans ses manches

Sony devrait donc avoir encore de nombreux atouts dans sa manche. D’autant que certains de ces titres seront basés sur une toute nouvelle marque. Nous ne parlons donc pas d’un nouvel Uncharted, The Last of Us or Co., mais d’une toute nouvelle IP, comme Sony, par exemple. Fantôme de Tsushima a fait. En conséquence, les joueurs peuvent s’attendre à une grande variété en termes de genre, de portée, mais aussi de budget investi dans le jeu respectif.

Cependant, Hermen Hulst n’a pas été en mesure d’obtenir plus de détails sur ces jeux exclusifs, c’est pourquoi nous devons être patients, pour le meilleur ou pour le pire, avant que Sony ne révèle de nouvelles informations. Cependant, on peut supposer que des jeux comme le nouveau Dieu de la guerre, les Remasterisé PS5 pour The Last of Us ou alors Ratchet and Clank: Rift Apart font déjà partie de ces 25 jeux.