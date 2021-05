PS5 UK Stock était si mauvais en avril, même PS4 l’a dépassé

Avril Visage Crème Jour et Nuit Bio 50ml

La Crème Jour et Nuit Certifiée Bio 50ml d'Avril apporte hydratation et confort à tous les types de peau même sensibles. Sa formule bio convient pour une utilisation le matin ou le soir. L'Aloe Vera hydrate en profondeur et redonne souplesse et tonicité à la peau ; le beurre de Karité la protège. La peau est éclatante et la mine radieuse !