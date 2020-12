PS5: Toutes les PlayStation ne sont pas identiques… Voici ce qui explique la différence de bruit !

Il est intéressant de noter que toutes les PlayStation 5 ne sont pas fabriquées de la même manière ou n’ont pas exactement les mêmes pièces. Après tout, nous avons déjà plusieurs consoles sur le marché avec des versions légèrement différentes du ventilateur géant qui est censé être le responsable ultime du « refroidissement silencieux » de la console. Ce qui, bien sûr, se traduit par des expériences très différentes pour les différents acteurs.

Toutes les PlayStation 5 ne sont pas fabriquées de la même manière

Par conséquent, il est indéniable que Sony a investi massivement et de façon disgracieuse dans la solution de refroidissement de la PlayStation 5. Après tout, nous disposons d’un dissipateur de chaleur avec une « chambre à vapeur » et nous utilisons également du métal liquide comme pâte thermique. Et bien sûr, un ventilateur géant de 120 mm à double face, pour que tout soit cool mais aussi très silencieux.

Cependant, malgré tous les investissements de Sony, tout indique qu’il y a même des variations dans la production de ces mêmes fans. Jetez un coup d’œil :

C’est le site français Les Numériques qui est parvenu à cette conclusion, en démontant deux consoles qui, curieusement, avaient des niveaux de bruit différents. Ce qui est clair, a suscité une certaine envie de les démonter.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le modèle de droite est plus silencieux lorsqu’il atteint un maximum de 39 dBA, tandis que le modèle de gauche atteint 43 dBA. (Ce deuxième modèle produit également un autre type de bruit, comme un léger sifflement).

 

