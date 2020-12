PS5 Stock: La console de jeu revient sur Amazon, mais c’est toujours compliqué…

La nouvelle PlayStation 5 est brièvement revenue en stock chez Amazon – avant de disparaître à nouveau.

PS5 Précommande et Stock : Attrape-moi si tu peux

Les utilisateurs ont eu du mal à acheter la console depuis sa sortie à la mi-novembre, et ces difficultés devraient se poursuivre au cours de la nouvelle année. Selon Sony, ces problèmes sont principalement dus au fait que cette fois-ci, plus de gens que d’habitude tentent d’acheter la nouvelle console, les fermetures et autres tendances ayant ramené les gens vers le jeu.

Cette ruée sur les stocks a fait que chaque liste de consoles disponibles est immédiatement accueillie par une vague d’acheteurs enthousiastes, et se vend généralement immédiatement. C’est ce qui semble s’être passé chez Amazon jeudi matin.

Alors que la liste de la société pour la version numérique de la console indiquait « en stock », les utilisateurs qui ont tenté de l’ajouter à leur panier ont reçu un message indiquant qu’elle n’était pas réellement disponible, et qu’ils devaient attendre.

La confusion est probablement due au fait que seuls des numéros limités de la console ont été mis à disposition, et le simple nombre de fans qui attendent pour en acheter une signifie qu’inévitablement la plupart des gens seront frustrés.

Des rapports indiquent également que de nombreuses personnes utilisent des systèmes automatisés ou des robots pour acheter les consoles dès qu’elles sont mises en service, puis les revendent à des prix gonflés.

Tous ces problèmes ont conduit au chaos et à l’agitation autour du lancement de la PS5, la console étant pratiquement impossible à acheter pour les nombreuses personnes qui veulent s’en procurer une.

Aujourd’hui, nous vous proposons les dernières mises à jour et les meilleurs liens ou consulter régulièrement le stock de PS5 afin que vous puissiez acheter une console si ce n’est pas déjà fait.

Actuellement, il n’y a plus de stock dans les enseignes Carrefour, SuperU, Amazon et Fnac.

Les meilleures offres PS5 à checker

Comme il est difficile de vérifier l’inventaire de chaque vendeurs à chaque minutes de la journée, nous vous plaçons ci-dessous les liens directs vers les fiches produits des marchands, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux lors de votre recherche de PS5 :

Notons que la PlayStation 5 était disponible hier matin sur Amazon.de (Allemagne), mais encore une fois le stock s’est volatilisé. N’hésitez pas non plus à vérifier les Amazon Espagne et Italie. Pour passer commande, il suffit d’utiliser votre compte client français, c’est la même chose, vous paierez simplement quelques frais de ports.

La console n’est pas géolocalisée, ce qui signifie que vous pouvez toujours jouer aux jeux français.

