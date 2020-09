PS5: Sony UHD 4K TV XH90 en offre spéciale chez Saturn

Pendant ce temps, il y a des indications que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft peut bientôt être pré-commandé, toujours plus dense et l’anticipation de la sortie du PS5 et le Xbox Series X devient de plus en plus grand. Et certaines consoles recherchent déjà avec impatience sur Internet des téléviseurs capables de prendre pleinement en charge les fonctionnalités d’image de ces appareils de jeu.

PS5: Sony XH90 en offre chez Saturn

Si vous en faites partie et que vous attendez déjà avec impatience HDR dynamique, VRR (Taux de rafraîchissement variable), ALLM (Mode Auto Low Latency) et diverses autres fonctionnalités, mais pas encore la télé qui répond à vos besoins, nous pouvons avoir de bonnes nouvelles pour vous. Parce que c’est courant Sony XH90 pour le mou 921,31 euros à Saturne sur l’offre.

L’appareil, qui coûte normalement 1199 euros et plus, a une diagonale d’écran agréablement grande de 55 pouces et a quatre des convoités Connecteurs HDMI 2.1. Vous avez besoin de ce nouveau type d’interface multimédia haute définition pour transférer des données si rapidement qu’une fréquence d’images de 120 à 4K ou un taux de rafraîchissement de 60 à 8K est possible.

Pour ceux d’entre vous qui envisagent d’acheter la nouvelle PS5, il est certainement pertinent d’avoir une telle connexion. Étant donné que le téléviseur UHD 4K XH90 en a quatre, vous n’avez pas à vous inquiéter si vous souhaitez y connecter également d’autres consoles.

Pour ceux qui planifient déjà le leur PC, les PS5 ou la Xbox Series X Pour se connecter au XH90, nous avons encore plus de bonnes nouvelles, car le décalage d’entrée sur ce téléviseur n’est que 7 ms en mode 120 Hz et 15 ms en mode 60Hz. Cela le place dans la fourchette supérieure de ce que les téléviseurs à ce niveau de prix sont généralement capables de faire.

© Sony Corporation

Grâce à la technologie développée par Sony Clarté X-Motion le panneau 100 Hz de cette smart TV peut être natif 120 Hertz qui peut également être configuré sous Windows, par exemple. Le système d’exploitation est généralement Android TV utilisé et le Processeur 4K X-Reality PRO garantit une puissance de calcul fiable que les nombreux systèmes d’amélioration d’image peuvent utiliser pleinement.

Et à part cela, ce téléviseur offre tout ce qu’un joueur peut souhaiter. UHD 4K, de nombreuses améliorations d’image, LED à matrice complète, son multidimensionnel avec Surround avant S-Force et bien d’autres fonctionnalités tout sauf naturelles à ce prix. Mais en cas de doute, ne nous croyez pas, jetez simplement un œil aux avis des acheteurs toujours satisfaits en ligne.

