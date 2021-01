PS5: Sony Rewards annonce un nouveau quota pour aujourd’hui sur Twitter

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration officielle sur la façon dont ce sera le nouveau contingent PS5 en 2021. Mais maintenant, le compte Twitter officiel a Récompenses Sony et a déclaré qu’un nombre limité de consoles sera disponible aujourd’hui, vendredi 15 janvier 2021.

Sony Rewards annonce un nouveau contingent PS5

Sony vous informera de sa mise en ligne sur le site Web. On ne sait toujours pas pourquoi de nouvelles consoles seront proposées sur le site Web de Sony Rewards.

* appuie sur le microphone * Un nombre limité de consoles PS5 sera disponible demain. Restez à l’écoute et nous vous ferons savoir quand ils seront en direct sur le site. Vous voudrez peut-être activer les notifications de publication. 👀⚡️ pic.twitter.com/ek25thJ3QN – Récompenses Sony (@SonyRewards) 14 janvier 2021

Nouvelle livraison PS5 en Allemagne?

La façon dont les choses se passent avec le réapprovisionnement dans ce pays n’est encore écrite que dans les étoiles. Cependant, ce message pourrait signifier que les concessionnaires allemands recevront bientôt des fournitures.

Important: Vous ne pouvez échanger vos points via le site Web Sony Rewards que si vous résidez aux États-Unis.

Qu’est-ce que Sony Rewards?

«Sony Rewards est un programme de récompenses pour tous ceux qui aiment le divertissement. […] Que vous soyez fasciné par les derniers jeux, films ou technologies, notre mission est simple: améliorer votre expérience comme aucune autre. «

Les membres peuvent passer par Récompenses Sony Collectez des points pour les échanger contre certains produits. L’inscription à Sony Rewards est gratuite.

Il existe plusieurs façons de collecter des points. Le premier est Effectuer des achats avec une carte de crédit Sony ou PlayStation Visa. Les points peuvent également être gagnés en enregistrer certains disques DVD ou Blu-ray et télécharger des boîtes de cinéma sélectionnées via l’application Sony Rewards. La dernière façon de gagner des points est de Associez vos comptes PlayStation et Sony Rewards et effectuez des achats sur le PlayStation Store. Pour chaque achat, il y a un point. Lors de l’utilisation d’une carte VISA Sony ou PlayStation, il y a 5 points supplémentaires.

Un nouveau jeu PS5 en Sony Rewards Store frais 5 000 à 6 000 points. Ceux-ci sont convertis 59,99 € à 69,99 €. Le nombre de points que coûtera la PS5 chez Sony Rewards est actuellement inconnu. On suppose, cependant, que la version normale avec un lecteur est approximativement 49 999 points pourrait être.