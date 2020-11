Ps5: Sony Publie Une Faq Complète Sur Le Blog Playstation

Dans quelques jours, Sony me le donnera PS5 publient leur dernière console, censée convaincre les joueurs d’elle-même grâce à une puissance nettement supérieure et un SSD plus rapide.

Mais pour ne pas perdre de vue les nouvelles fonctions avec toutes les nouvelles technologies, le constructeur japonais a mis Blog PlayStation maintenant un très FAQ complète publié, qui devrait répondre à presque toutes les questions ouvertes.

Les questions les plus importantes traitées dans la FAQ Sony

Au début, Sony répondra à la question sur les différences entre la console PS5 et la console PS5 Digital Edition, par exemple. De plus amples détails concernant les caractéristiques spéciales du SSD interne sont également fournis.

Mais qu’en est-il du stockage SSD supplémentaire qui peut être installé dans la PS5 grâce à un emplacement libre? Jusqu’à présent, Sony a seulement confirmé qu’un tel stockage SSD ne sera pas disponible au lancement.

«Nous publierons plus de détails sur les lecteurs recommandés à l’avenir. La fonctionnalité de stockage SSD M.2 sera ajoutée après la sortie avec une prochaine mise à jour du logiciel système pour la PS5. «

Nous avons tous les détails sur ce sujet pour vous dans cet article résumé.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂