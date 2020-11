PS5: Sony fait allusion au PS Game Pass comme le Xbox Game Pass

Jusqu’à présent, Sony n’a pas vu le besoin d’un modèle comme celui-ci Xbox Game Pass pour la Playstation. Mais quelque chose semble se passer sur ce front.

Le Xbox Game Pass est un très argument de vente majeur pour la Xbox Series X et S.. Pour un montant actuellement d’environ 13 euros par mois pour le Xbox Game Pass Ultimate, les joueurs peuvent y accéder Bibliothèque de plus de 100 jeuxqui peut être joué au gré de votre humeur. Certains titres tournent à plusieurs reprises et de nouveaux jeux sont ajoutés.

Puisqu’il s’agit même de nouveaux titres, ce concept est très apprécié des joueurs. Sony, en revanche, n’offre rien de tel. Playstation Now propose un principe similaire, mais s’appuie davantage sur le streaming et les titres plus anciens.

Sony envisage-t-il un concurrent Game Pass pour la PS5?

Le patron de Playstation, Jim Ryan, a maintenant été demandé par le magazine russe TASS si Sony aussi quelque chose de similaire au Xbox Game Pass pour le PS5 des plans. Puis il a répondu:

«Il y a vraiment des nouvelles que je ne peux pas partager aujourd’hui. Nous avons PlayStation Now, notre service d’abonnement, qui est disponible sur un certain nombre de marchés.« Jim Ryan, directeur de Playstation

Il semble donc que Sony planifie quelque chose ici. Peut-être que ça va Playstation maintenant-Service reconstruit un peu et Sony proposera alors des téléchargements de nouveaux jeux pour les frais d’abonnement mensuel de la PS5. Il semble peu probable que Sony quitte Microsoft sur le terrain sans se battre, même si Jim Ryan n’aime pas parler de «guerre des consoles».

