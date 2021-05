PS5 Slim: Sony travaillerait sur un nouveau modèle pour 2022

Comme l’a rapporté un magazine d’information de Taiwan, Sony est actuellement le Production d’un nouveau modèle PS5 préparer. Cela sera probablement mis en vente en 2022. Cependant, les fans ne devraient pas attendre avec impatience une PS5 Pro. Bien plus, nous sommes plus susceptibles d’être autorisés à faire quelque chose comme un Playstation 5 Attendez-vous à un modèle mince ou moins cher en termes de prix. Cela est dû aux puces qui doivent être utilisées dans le nouveau modèle.

On suppose que nous aurons un nouveau modèle de PS5 dès 2022 – un modèle mince arrive-t-il?

Sur le site Web des entreprises taïwanaises, DigiTimes lit:

« Les fabricants, y compris le Foundry TSMC, devraient commencer la production de la refonte de la console de jeu PlayStation 5 (PS5) de Sony entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022, selon les milieux industriels. »

L’analyste de marché de Kantan Games Inc., Dr. Sekan Toto a déclaré:

«Un média taïwanais avec un bon bilan a déclaré que Sony visait une refonte de la PS5 pour 2Q ou 3Q 2022. On dit que la prochaine PS5 sera livrée avec un nouveau processeur 6 nm « semi-personnalisé » d’AMD. 5 nm devrait être trop cher. «

Point de presse taïwanais aux antécédents irréguliers Digitimes: Sony vise une refonte de la PS5 pour le 2T ou le 3T 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: et oui, je suis abonné) Il dit que la prochaine PS5 sera livrée avec un nouveau processeur 6 nm « semi-personnalisé » d’AMD. On dit que 5 nm est trop coûteux. – Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 6 mai 2021

Si la rumeur est vraie, Sony mise sur un avec le nouveau modèle PS5 variante de puce moins chère avec 6 nm d’AMD. Il est concevable que cela se traduise par un prix légèrement moins cher pour la console. Cependant, cela ne peut être dit avec certitude, car la pénurie actuelle de semi-conducteurs qui sont importants pour la production de puces entraîne généralement des prix élevés et cela se poursuivra probablement l’année prochaine.

Il n’y a pas non plus de preuve que Sony apporte de grands changements à la PS5, non plus contre une PS5 Pro en 2022 parle. Sortir aussi tôt une version plus puissante de la console serait également atypique. La PS4 Pro a été mise en vente trois ans après le lancement de la Playstation 4 régulière.

Il est donc probable que ce soit une version slim de la PS5 actes. Il pourrait offrir les mêmes performances que la version régulière mais avoir un nouveau design plus compact avec une solution de refroidissement plus efficace. Nous ne saurons pas si c’est le cas jusqu’à ce que Sony annonce officiellement cette nouvelle Playstation 5.